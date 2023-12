Novak Djokovic torna a Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia

Djokovic è arrivato a Belgrado da Melbourne via Dubai dopo aver perso un ricorso in tribunale domenica contro la decisione del governo australiano di annullare il suo visto per motivi di salute e ordine pubblico.

Lunedì la folla si è radunata all'aeroporto per dare il benvenuto al 34enne serbo, cantando il suo nome e tenendo striscioni e bandiere a sostegno. La sera prima, un edificio di Belgrado è stato illuminato con la scritta "Nole [soprannome di Djokovic], sei l'orgoglio della Serbia".

Il Comitato Olimpico Serbo si è detto "molto deluso" per la "scandalosa decisione" dell'Australia di espellere Djokovic, aggiungendo che è stata commessa una "enorme ingiustizia", mentre il primo ministro serbo Ana Brnabic ha detto che la cancellazione del visto è "scandalosa".

"Sono delusa e credo che questo abbia dimostrato come funziona lo stato di diritto in alcuni altri Paesi, cioè come non funziona", ha dichiarato Brnabic in un'intervista all'agenzia Beta News di Belgrado.

"Non vedo l'ora di vedere Djokovic nel suo Paese, in Serbia, per affrontare insieme a lui questa vicenda e dargli il nostro sostegno in questo momento difficile per lui", ha aggiunto.

Secondo la legge australiana, Djokovic può essere bandito dal Paese per tre anni, anche se il ministro degli Interni Karen Andrews non ha escluso una deroga. "Ogni richiesta sarà esaminata nel merito", ha dichiarato.

L'Australian Open è il primo Grande Slam della stagione tennistica. Il secondo è l'Open di Francia al Roland Garros, in programma dal 22 maggio al 5 giugno.

Ma tutti gli atleti professionisti che desiderano gareggiare in Francia dovranno essere vaccinati contro il Covid-19, ha dichiarato lunedì alla CNN il Ministero dello Sport francese.

La legge francese sul vaccino, approvata dal Parlamento domenica, richiederà alle persone di avere un certificato di vaccinazione per entrare in luoghi pubblici come ristoranti, caffè, cinema e palazzetti dello sport, tra gli altri.

"La regola è semplice. Il pass vaccinale sarà richiesto una volta entrata in vigore la legge nelle istituzioni che erano già soggette al pass sanitario (sportive o culturali). Questo varrà per tutti (spettatori, sportivi professionisti)", ha dichiarato alla CNN una portavoce del Ministero dello Sport francese.

La nuova normativa mette a rischio le possibilità di Djokovic, che non è stato vaccinato contro il Covid-19, di partecipare agli Open di Francia.

In precedenza, l'Open di Francia consentiva ai giocatori non vaccinati di gareggiare, ma in una bolla attorno al torneo.

Il tennista dovrà inoltre conformarsi alle norme sanitarie spagnole per poter partecipare all'imminente Open di Madrid, che prenderà il via a fine aprile, ha dichiarato lunedì il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Sanchez ha lodato la decisione dell'Australia di espellere Djokovic, affermando di avere "totale rispetto per la decisione del governo australiano".

Attualmente la Spagna richiede ai visitatori di mostrare la prova di una vaccinazione completa, un recente test Covid negativo entro 72 ore prima dell'arrivo o un certificato di guarigione dal Covid-19, secondo il ministero della Salute.

Un alto funzionario governativo ha dichiarato lunedì alla CNN che gli eventi sportivi internazionali nel Paese potrebbero aggiungere ulteriori regole per i partecipanti, come il test Covid-19 su base giornaliera durante il torneo.

Djokovic è il campione in carica del singolare maschile sui campi in terra battuta del Roland Garros. Insieme a Roger Federer e Rafael Nadal, ha vinto 20 titoli del Grande Slam.

"Per quanto riguarda il Roland Garros, è a maggio. La situazione potrebbe cambiare per allora e si spera che sia più favorevole. Quindi vedremo, ma ora è chiaro che non è escluso [dalle regole]", ha aggiunto la portavoce.

Al Goodman, Joseph Ataman, Aleks Klosok, Sharon Braithewaite, Biljana Brise e Stephanie Halasz hanno contribuito a questa relazione.

Fonte: edition.cnn.com