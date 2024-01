Novak Djokovic si avvicina alla storia dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon

Il numero 1 del mondo si è imposto in set diretti - 7-6 (7-3) 7-5 7-5 - ma il risultato finale non riflette quanto Shapovalov abbia giocato bene in quella che era la sua prima semifinale di un Grande Slam.

Nel frattempo, Djokovic ha disputato la sua 41ª semifinale di un Grande Slam e ha dimostrato quanto siano importanti l'esperienza e la mentalità in questa fase del torneo.

Nella finale di domenica cercherà di conquistare il record del 20° titolo Major, che lo porterebbe ad affiancare Rafael Nadal e Roger Federer per il maggior numero di titoli maschili del Grande Slam.

"Il sogno continua. Sto cercando di tirare fuori il massimo delle mie capacità in ogni singola partita e vedere cosa succede. Arrendersi non è mai un'opzione", ha detto Djokovic durante l'intervista a bordo campo.

"In particolare in questa fase della mia carriera, i Grandi Slam sono tutto. Ho avuto il privilegio di fare la storia dello sport che amo davvero. Mi riempie il cuore".

"Ogni volta che sento che c'è qualcosa di storico in ballo mi ispira, ma allo stesso tempo devo trovare un equilibrio e vincere solo il prossimo match".

LEGGI: Matteo Berrettini batte Hubert Hurkacz e diventa il primo italiano a raggiungere una finale di Wimbledon

Djokovic scava nel profondo

Nonostante il suo giovane avversario si sia dimostrato davvero promettente per tutto l'incontro, Djokovic ha scavato a fondo ed è stato in grado di accendere il fuoco quando era davvero importante, lasciando Shapovalov in campo una figura a tratti frustrata.

È stato necessario un tie-break per separare i due uomini durante un primo set da brividi, dopo che Shapovalov non è riuscito a servire per il match.

Il canadese ha sprecato altre occasioni nel secondo, con Djokovic che è sopravvissuto a cinque palle break prima di sfruttare la sua unica possibilità di breakkare il canadese e conquistare il set.

Shapovalov era chiaramente frustrato mentre entrambi i giocatori si preparavano per il terzo, con il 22enne che ha protestato con l'arbitro di sedia per una chiamata controversa che aveva consegnato a Djokovic il secondo set.

Infiammato, Shapovalov ha iniziato il terzo set in modo impressionante ed è stato applaudito dagli spettatori sul Center Court.

Ma alla fine la storia si è ripetuta. Sui punti importanti, Djokovic ha semplicemente trovato un nuovo livello - una caratteristica che gli ha permesso di vincere un totale di 19 titoli del Grande Slam in carriera - e ha strappato l'ultimo game di servizio a Shapovalov.

Shapovalov ha lasciato il campo in lacrime, mentre Djokovic, chiaramente carico, ha elogiato il suo avversario per la straordinaria prestazione.

È un grande giocatore

"Non credo che il punteggio dica abbastanza della partita", ha aggiunto Djokovic.

"Ha servito per il primo set e probabilmente è stato il giocatore migliore per la maggior parte del secondo set, ha avuto molte occasioni.

Vorrei fargli un grande applauso per tutto quello che ha fatto oggi e nelle ultime settimane".

"Si vedeva che era emozionato ma lo vedremo molto in futuro, è un grande giocatore".

Djokovic affronterà ora l'italiano Matteo Berrettini in finale, dove cercherà di vincere il suo sesto titolo di Wimbledon.

Berrettini è diventato il primo italiano a raggiungere la finale di un Grande Slam su erba dopo aver superato il coraggioso Hubert Hurkacz venerdì scorso.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com