Novak Djokovic, scontento, esce dagli Open di Francia e termina la sua striscia di vittorie nel Grande Slam

La vittoria di Thiem per 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 ha messo fine alla serie ininterrotta di 26 partite del numero 1 del mondo nei tornei maggiori, iniziata lo scorso anno a Wimbledon.

La vittoria ha anche spento le sue speranze di conquistare per la seconda volta quattro grandi slam consecutivi.

Thiem, invece, affronterà Rafael Nadal in finale per la seconda stagione consecutiva. È diventato il primo giocatore al di fuori dei tre grandi, Nadal, Djokovic e Roger Federer, a raggiungere due finali maschili al Roland Garros dopo lo svedese Robin Soderling nel 2009 e 2010.

Il compito di Thiem sarebbe stato sempre difficile contro l'11 volte campione - Nadal ha vinto in set diretti nel 2018 - ma lo è ancora di più ora, vista la vittoria faticosa su Djokovic e l'assenza di un giorno di riposo tra la semifinale e la finale.

La quarta testa di serie ha trascorso quasi tre ore in campo sabato dopo che i lavori sono stati interrotti con il 25enne avanti 3-1 nel terzo venerdì.

"Mi sento bene", ha detto Thiem. "Sono pieno di adrenalina, ovviamente, ancora per il match di oggi e lo sarò anche domani. Non sarò stanco. Tutto questo arriverà dopo il torneo.

"Quindi sono pronto a lasciare tutto quello che ho in campo domani".

Dodici mesi fa, agli Open di Francia, anche Djokovic se ne andò con una profonda frustrazione, perdendo contro il relativamente sconosciuto Marco Cecchinato in un quarto di finale in cui aveva avuto un'occasione dopo l'altra.

Djokovic si scontra con l'arbitro

In un clima ancora burrascoso a Parigi - anche se non così ventoso come venerdì - Djokovic si è agitato quando l'arbitro Jaume Campistol gli ha dato un avvertimento per violazione del tempo mentre serviva sul 5-6, 30-15 nel terzo set. Djokovic è noto, come Nadal, per prendersi il tempo necessario tra un punto e l'altro del servizio.

In seguito sembra aver detto a Campistol di aspettare che il pubblico si calmasse prima di far partire il suo cronometro.

Poco dopo che Thiem ha strappato un ritorno di rovescio su un quarto set point, il 15 volte campione di Major ha ricevuto un'ammonizione per condotta antisportiva. La sua frustrazione è cresciuta.

Djokovic ha chiesto a Campistol: "Hai mai giocato a tennis?".

Campistol ha risposto "sì".

"Quindi sai com'è questa situazione sul 5-6, punto lungo, pubblico che ancora applaude, giusto?".

"Ora ti sei reso riconoscibile", ha anche detto.

Alla fine è stata una semifinale di questo tipo per Djokovic.

"Ovviamente quando si gioca in condizioni di uragano è difficile dare il meglio di sé", ha detto Djokovic ai giornalisti pochi istanti dopo essere uscito dal campo.

È solo una sorta di sopravvivenza in questo tipo di condizioni, cercando di tenere il servizio e di giocare una palla in più dell'avversario in campo".

"Ecco cosa si provava a giocare ieri".

A causa del vento estremo, Djokovic ha chiesto al supervisore Andreas Egli di fermare la gara nel primo set. È stato respinto.

"Egli ha detto che finché non ci sono oggetti volanti in campo, siamo a posto", ha detto Djokovic. "Non sapevo che un ombrello non fosse un oggetto volante, che è volato nel primo game del match, ma questa è la loro decisione. Credo che conoscano meglio il tennis".

Dopo un secondo rinvio per pioggia, gli organizzatori hanno sospeso il gioco alle 18:30 ora locale, nonostante la pioggia fosse cessata e il sole avesse fatto la sua comparsa.

Alcuni hanno ipotizzato che Djokovic abbia lasciato il campo prima che il torneo prendesse ufficialmente la decisione, ma lui ha detto che non è così.

"Me ne sono andato quando hanno annullato il match per la giornata", ha detto.

Alla domanda sul perché del rinvio, Djokovic ha risposto: "Non lo so. Potete chiedere a loro".

Alla ripresa, Djokovic ha messo costantemente sotto pressione Thiem e ha ottenuto la sua ricompensa portandosi sul 3-4 nel terzo.

Sul 4-4, dopo un'altra occasione di break, una serie di 21 colpi si è conclusa con un drop shot vincente dell'austriaco, fuori dalla rete.

Il dramma si è consumato nel prolungato 12° game, in cui Thiem ha mandato lungo un normale slice di rovescio sul primo set point. Una prima di servizio al corpo e un ace hanno evitato altri due set point, prima che Thiem anticipasse Djokovic nel servizio e nella volée e schiacciasse un rovescio.

Djokovic ha ottenuto un primo break di vantaggio nel quarto, ma Thiem ha pareggiato i conti e si è portato addirittura in vantaggio per 5-4.

Tregua temporanea

A un game dalla vittoria e sullo 0-15 sul servizio di Djokovic, un errore di Thiem ha aiutato un Djokovic sollevato a resistere.

Mentre la tensione sale, Djokovic subisce il break nel game successivo grazie a un doppio fallo.

Si sono susseguiti lunghi e mozzafiato incontri, tra cui quello in cui il velocissimo Thiem ha creato un'altra occasione di break correndo su un drop shot e piazzando abilmente la sua risposta angolata di rovescio davanti a Djokovic.

Djokovic ha tenuto duro ma poi ha sbagliato una palla break sull'1-1 nel quinto. E che occasione era.

Mentre i drop shot si accumulavano, Djokovic è arrivato comodamente a uno di quelli di Thiem, ma ha spinto il suo dritto lungo.

Questo ha evidentemente pesato, perché questa volta Djokovic ha ceduto nel game successivo, quando la sua volée ha toccato il nastro ed è caduta sul suo lato.

Si può dire che la rete facesse il tifo per Thiem, visto che in un'altra fase uno dei colpi di passaggio dell'austriaco ha colpito il nastro e si è trasformato in un pallonetto che ha scavalcato l'incagliato Djokovic.

Djokovic ha salvato una palla break sull'1-4, ma la pioggia è intervenuta ancora una volta per fermare il gioco.

Ultimo set drammatico

Incredibilmente il primo punto dopo l'ora di ritardo - che ha interrotto la finale femminile prevista per le 15.00 ora locale tra Ashleigh Barty e Marketa Vondrousova - ha visto Djokovic e Campistol in disaccordo su un segno di palla quando il serbo ha smesso di giocare una palla di Thiem vicino alla linea di fondo.

Il punto è andato così a Thiem, Djokovic ha salvato la seconda palla break con un buon servizio e poi ha fatto il break per il 3-4.

Con tutto lo slancio Djokovic, tuttavia, ha vacillato - crollando da 30-0 a 5-3.

Il dramma, però, non è finito qui.

Sembrava che stesse per vincere sul 40-15, ma Thiem ha mancato un paio di slice di rovescio - uno in rete e l'altro largo - su due match point.

Sul break point, ha strappato il rovescio e lo ha mandato in rete.

Ma Djokovic non è riuscito a salvare un terzo match point sul 5-6, mentre Thiem ha messo a segno un vincente di dritto per prenotare un incontro con Nadal.

"In qualche modo ho avuto la sensazione di essere in vantaggio per tutto l'incontro, e poi alla fine è diventata così dura", ha detto Thiem. "Alla fine, entrambi potevamo vincere, e fortunatamente ho ottenuto la vittoria".

Thiem si è portato sul 2-1 contro Djokovic agli Open di Francia, ma non ha mai vinto un set contro Nadal nei loro tre scontri parigini.

E sfortunatamente per Thiem, Nadal sta giocando il suo miglior tennis in questo periodo sulla terra battuta.

"Cerco di mantenere tutte le emozioni positive che sto provando in questo momento grazie a questo fantastico match di oggi", ha detto Thiem. "E di affrontare il match di domani con una mente davvero positiva.

"Poi vedremo".

