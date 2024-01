Novak Djokovic sconfigge Cameron Norrie e prepara la finale di Wimbledon contro Nick Kyrgios

Nonostante la sconfitta nel primo set - e con il pubblico del Centre Court che sosteneva a gran voce il beniamino di casa Norrie - la vittoria di Djokovic si è conclusa in modo confortevole, dopo aver abbattuto la resistenza di Norrie nel secondo set.

Il 35enne giocherà per il suo settimo titolo di Wimbledon e il quarto consecutivo, non perdendo a SW19 dai quarti di finale del 2017.

"Non ho iniziato bene, è stato lui il giocatore migliore per il primo set", ha detto Djokovic nell'intervista a bordo campo dopo la partita di venerdì.

"Le semifinali di un grande slam, naturalmente ho avuto in passato molte semifinali di grandi slam, ma non è mai facile scendere in campo. Si ha molta pressione, aspettative da parte di se stessi e, naturalmente, anche da parte degli altri".

Con il sole che batteva e il cielo azzurro che sovrastava il Centre Court, la gara ha avuto un inizio da sogno per i tifosi di casa che tifavano per Norrie: il britannico ha strappato il servizio a Djokovic nel primo game dell'incontro.

Djokovic ha risposto con un break, ma questo non ha scoraggiato Norrie, che si presentava alla sua prima semifinale di un Grande Slam; la nona testa di serie ha ottenuto altri due break e ha chiuso il primo set in 32 minuti.

LEGGI: La star del tennis Nick Kyrgios ha trovato "difficile" concentrarsi sulla partita in seguito alle accuse di aggressione

Djokovic, nel frattempo, ha avuto pochi motivi per festeggiare nel primo set, ad eccezione di un audace pallonetto tra le gambe che ha sorvolato Norrie ed è atterrato perfettamente all'interno della linea di fondo.

Nel secondo set è tornato in campo con un cappellino e ha tenuto il primo game all'amore. Si sono presentate diverse opportunità di break per Norrie - prima sul 2-1, poi di nuovo sul 3-2 - prima che il 20 volte campione del Grande Slam riuscisse finalmente ad avere la meglio, strappando il servizio a Norrie per un vantaggio di 5-3.

Dopo aver chiuso il set, Djokovic è stato veloce nel terzo e si è assicurato un primo break quando Norrie ha sbagliato un dritto lungo.

A questo punto, i colpi da terra di Djokovic sono diventati più velenosi e precisi e Djokovic ha iniziato a dominare l'incontro, anche se il pubblico ha continuato a sostenere Norrie. Segue un altro break di servizio e il set si conclude in 38 minuti.

Il quarto set ha seguito uno schema simile al terzo, con Djokovic che ha effettuato il break nel gioco d'apertura. Norrie ha lottato, vincendo tutti i restanti game di servizio, ma non è servito a nulla. Il serbo ha completato la vittoria quando ha battuto un servizio fuori dalla portata di Norrie.

Quella di domenica sarà la 32ª finale per Djokovic in 68 partecipazioni al Grande Slam, una in più dei rivali Rafael Nadal e Roger Federer.

Incontrerà Kyrgios - un giocatore con cui ha perso in entrambi i due precedenti incontri - dopo che Nadal si è ritirato dalla semifinale contro l'australiano per un affaticamento agli addominali.

"Penso che una finale Kyrgios-Djokovic sarebbe davvero entusiasmante", così Kyrgios - che, con il n. 40 del mondo, è il finalista di Wimbledon maschile con la classifica più bassa dal 2003 - ha descritto la prospettiva di affrontare Djokovic venerdì scorso.

Il ventisettenne ha giocato un tennis entusiasmante in questo torneo e ha anche irritato i suoi avversari - in particolare Stefanos Tsitsipas - con le sue buffonate in campo.

Per quanto riguarda Djokovic, ha promesso che ci saranno "molti fuochi d'artificio" quando i due si affronteranno.

"Sarà la sua prima finale di un Grande Slam, ovviamente è molto emozionato", ha detto. "Non ha molto da perdere e gioca sempre così. Gioca in modo così libero, ha uno dei più grandi servizi del gioco.

"È stata una grande partita nel complesso, con una grande potenza nei suoi colpi. Non giochiamo da tempo, non ho mai vinto un set contro di lui, quindi spero che questa volta sia diverso".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com