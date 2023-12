Novak Djokovic sarà detenuto sabato, in vista di una nuova udienza in tribunale

Il ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ha annunciato la decisione di revocare il visto della star del tennis in un comunicato di venerdì, dopo giorni di riflessione sull'opportunità di espellere il 34enne serbo dall'Australia.

Le speranze del tennista maschile più quotato al mondo di disputare gli Australian Open e vincere il 21° Grande Slam sono ora appese a un filo, mentre il suo team legale lotta per farlo rimanere nel Paese.

Il caso di Djokovic di rimanere in Australia sarà discusso sabato davanti alla Corte Federale del Paese, dopo l'udienza d'emergenza tenutasi venerdì davanti al giudice Anthony Kelly presso la Federal Circuit and Family Court. La Corte federale australiana è un organo superiore rispetto al tribunale presieduto da Kelly.

"Oggi ho esercitato il mio potere, ai sensi della sezione 133C(3) del Migration Act, di annullare il visto detenuto da Novak Djokovic per motivi di salute e di buon ordine, sulla base del fatto che era nell'interesse pubblico farlo", ha dichiarato Hawke in una dichiarazione rilasciata venerdì.

"Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli Affari Interni, dall'Australian Border Force (ABF) e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19".

La decisione arriva quattro giorni dopo che il giudice Kelly ha stabilito che gli ufficiali dell'Australian Border Force (ABF) sono stati "irragionevoli" quando hanno annullato il suo visto iniziale per entrare in Australia al suo arrivo nel Paese il 5 gennaio. Il giudice ha ordinato che Djokovic fosse liberato dalla detenzione per immigrazione entro 30 minuti.

La seconda cancellazione è l'ultimo colpo di scena di una saga che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e messo sotto esame le politiche australiane in materia di Covid e immigrazione.

Secondo le attuali leggi australiane, tutti gli arrivi internazionali devono essere vaccinati contro il Covid-19 - cosa che Djokovic non fa - a meno che non abbiano un'esenzione medica.

Djokovic ha detto di aver avuto l'impressione di poter entrare perché due commissioni indipendenti associate a Tennis Australia e al governo dello Stato di Victorian gli avevano concesso un'esenzione sulla base del fatto che era stato infettato dal Covid-19 a dicembre.

Il governo federale ha sostenuto che, secondo le sue regole, una precedente infezione da Covid-19 non è un motivo valido per un'esenzione.

Nonostante la sentenza di lunedì, il ministro dell'Immigrazione ha mantenuto il potere ministeriale di intervenire personalmente nel caso e alla fine ha avuto l'ultima parola sul permesso di soggiorno di Djokovic, anche se la sua decisione può essere impugnata.

Nella sua sentenza, il giudice ha osservato che se Djokovic fosse stato espulso, gli sarebbe stato vietato l'ingresso in Australia per tre anni. Tuttavia, in circostanze particolari, si può derogare a tale divieto.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che la decisione del ministro di annullare il visto di Djokovic protegge i "sacrifici" compiuti dagli australiani durante la pandemia.

In una dichiarazione, Morrison ha detto che "la pandemia è stata incredibilmente difficile per ogni australiano, ma siamo rimasti uniti e abbiamo salvato vite e mezzi di sussistenza".

"Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e si aspettano giustamente che il risultato di questi sacrifici sia protetto", ha dichiarato. "Questo è ciò che il ministro sta facendo con l'azione odierna".

Djokovic in carcere

Djokovic sarà interrogato dall'ABF alle 8 di sabato ora locale (venerdì 4 p.m. ET) in un luogo non rivelato "concordato tra le parti" nel caso.

A quel punto, Djokovic sarà ufficialmente trattenuto da due funzionari delle forze di frontiera e scortato nell'ufficio dei suoi avvocati, mentre il suo caso sarà esaminato dal tribunale federale.

Il luogo in cui Djokovic sarà accolto dai funzionari di frontiera rimarrà segreto per garantire la sicurezza della star del tennis ed evitare "un circo mediatico".

"Abbiamo una sincera preoccupazione per la sicurezza e per il potenziale circo mediatico", ha detto l'avvocato di Djokovic, Nick Wood, alla corte quando ha implorato il giudice Kelly di permettere a Djokovic di essere consegnato ai funzionari di frontiera in privato.

Il caso Novak Djokovic contro il Ministro dell'Immigrazione è stato ufficialmente trasferito dalla Corte Federale di Circuito alla Corte Federale d'Australia venerdì scorso.

Wood ha dichiarato alla Corte federale che Hawke ha usato il suo potere personale per annullare il visto di Djokovic sulla base del fatto che avrebbe "eccitato il sentimento anti-vax" se fosse rimasto in Australia, descrivendo questo come un "approccio radicalmente diverso" nell'argomentazione del governo.

Come si è arrivati a questo punto

Djokovic è arrivato a Melbourne il 5 gennaio e il suo visto è stato prontamente annullato per essere entrato nel Paese senza un motivo valido per cui non potesse essere vaccinato contro il Covid-19. Ha trascorso diverse notti in stato di fermo.

Ha trascorso diverse notti in un hotel di detenzione a Melbourne, che ospita anche decine di rifugiati - alcuni dei quali sono detenuti per immigrazione da più di otto anni.

I suoi avvocati hanno impugnato la decisione e vinto la battaglia legale lunedì, ma da allora sono emerse domande sul comportamento di Djokovic dopo essere risultato positivo al Covid-19 il 16 dicembre.

In una dichiarazione pubblicata sui social media mercoledì, Djokovic ha riconosciuto di non essersi isolato immediatamente dopo aver ricevuto una diagnosi positiva, ma ha negato di sapere di avere il virus quando ha partecipato a diversi eventi pubblici.

Si è anche scusato per le informazioni apparentemente false sulla sua dichiarazione di visto per l'Australia, in particolare sul fatto che non aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo arrivo nel Paese. Le foto scattate in quel periodo sembrano mostrarlo sia in Spagna che in Serbia.

Djokovic ha dichiarato che un membro del suo staff di supporto ha fornito le informazioni e che l'omissione è stata causata da un "errore umano".

Nella dichiarazione, Djokovic ha anche ammesso di aver rilasciato un'intervista e un servizio fotografico a un giornale sportivo francese mentre era positivo al Covid, ammettendo di aver commesso un "errore di valutazione".

La controversia sul visto e la decisione di consentire o meno l'ingresso nel Paese a Djokovic - che in passato si è opposto al vaccino Covid-19 e all'obbligo di vaccinazione - arriva in un momento in cui il numero di casi di Covid-19 è in aumento.

Venerdì scorso, lo stato di Victoria - sede di Melbourne, dove si tengono gli Australian Open - ha riportato 34.836 casi, con un record di 976 persone ricoverate in ospedale con la Covid-19. Questa settimana il Paese ha superato il milione di casi nell'intera pandemia.

Cosa potrebbe succedere in futuro

Maria Jockel, responsabile legale di BDO Migration Services, ha dichiarato che gli avvocati di Djokovic avranno 28 giorni di tempo per presentare al ministro le motivazioni per cui dovrebbe revocare la sua decisione.

Nonostante il visto sia stato nuovamente annullato, secondo gli esperti è ancora possibile che Djokovic venga rilasciato con un altro visto per disputare gli Australian Open.

"Se ci fosse un'incredibile protesta per la detenzione del tennista numero 1 al mondo durante gli Australian Open, forse il governo cederebbe e lo lascerebbe uscire con un visto ponte", ha dichiarato Abul Rizvi, ex vice segretario del Dipartimento dell'immigrazione.

Un visto provvisorio permetterebbe a Djokovic di lavorare - o, in questo caso, di giocare - ma le ripercussioni politiche di questa decisione non sono chiare, poiché sembrerebbe contraddire il messaggio che Djokovic rappresenta un rischio per la salute del popolo australiano.

Il premier vittoriano Daniel Andrews ha detto venerdì che la questione ha una soluzione semplice: "Basta vaccinarsi".

"Questa è la chiave... È quello che dico a ogni singolo vittoriano. È quello che ho fatto io. È quello che hanno fatto i miei figli", ha detto, aggiungendo che l'Australian Open è più grande di un solo giocatore e il problema è molto più grande di una sola persona.

Ben Rothenberg, collaboratore di CNN Tennis, e Angus Watson, Jessie Yeung e Ivana Kottasová hanno contribuito.

Fonte: edition.cnn.com