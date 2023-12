Novak Djokovic rimane un idolo nazionale in Serbia nonostante le posizioni anti-vax

Ultimamente, non si tratta di un'iperbole nella piccola nazione balcanica di sette milioni di persone, dove Djokovic è venerato come quasi nessuno, tranne Gesù Cristo stesso - anche se Srdjan non ha esitato a paragonarlo al figlio di Dio.

Per molti dei suoi fan, ogni attacco a "Nole", come viene chiamato, è un attacco all'intero Paese.

La decisione dell'Australia di trattenere e poi espellere lo sportivo alla vigilia degli Australian Open - privandolo della possibilità di difendere il suo titolo - è stata accolta con furore qui.

"Calpestano Novak, e così calpestano la Serbia e il popolo serbo", ha detto Srdjan Djokovic mentre suo figlio era in detenzione per immigrazione, accusando le autorità australiane di tenere suo figlio prigioniero.

"Volevano... metterlo in ginocchio, e non solo lui, ma anche il nostro Paese, la nostra bella Serbia. Noi siamo serbi: orgogliosi europei, gente civile. Non abbiamo mai attaccato nessuno, ci siamo solo difesi".

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito il trattamento riservato al numero 1 del mondo "una vera e propria caccia alle streghe", mentre il primo ministro Ana Brnabic e il comitato olimpico del Paese hanno definito "scandalose" le azioni dell'Australia.

Un idolo in patria

Djokovic è tornato a Belgrado lunedì, dopo aver perso un ricorso in tribunale contro la decisione del governo australiano di annullare il suo visto per motivi di ordine pubblico. Il problema? La sua posizione sulle vaccinazioni Covid-19, che le autorità temevano potesse incitare gli anti-vax del Paese.

La star del tennis, che è risultata due volte positiva al Covid-19, si è espressa contro le vaccinazioni obbligatorie, dichiarando ai giornalisti durante gli Open di Serbia dello scorso aprile: "Ho sempre creduto nella libertà di scelta", secondo quanto riportato dalla Reuters.

All'epoca si rifiutò di dire se avesse intenzione di vaccinarsi o meno: "È una decisione intima ... Non voglio essere etichettato come qualcuno che è contro o a favore dei vaccini. Non risponderò alla domanda".

Ma molti in Serbia - tra cui il premier Brnabic - si oppongono a qualsiasi tentativo di dipingere Djokovic come un anti-vaxxer.

"Non vedo Novak come un anti-vaxxer", ha detto alla CNN questa settimana. "Sostiene la vaccinazione delle persone che vogliono essere vaccinate.

"È un idolo e molte persone lo ammirano", ha dichiarato alla CNN uno degli amici più stretti di Djokovic, l'ex tennista Viktor Troicki. "Ma è una sua posizione personale... Qualsiasi cosa decida sia meglio per lui, è una sua decisione".

Una questione di scelta

La PM Brnabic si trova nella strana posizione di promuovere i vaccini nel suo Paese - dove meno del 60% della popolazione adulta è stata vaccinata - e allo stesso tempo di difendere la decisione di Djokovic di non vaccinarsi.

Dice di non sapere perché lui sia titubante, ma insiste sul fatto che non ha l'obbligo di dare spiegazioni. "È una sua decisione personale. Dovete chiedere a Novak. So che la vaccinazione è l'unica via d'uscita da questa pandemia".

In Serbia, l'intero episodio è stato ampiamente liquidato come una mossa politica calcolata, nonostante Brnabic abbia detto alla CNN di aver ricevuto "rassicurazioni che la politica non sarebbe stata coinvolta" dai funzionari australiani. Il Ministero degli Esteri australiano non ha risposto quando gli è stato chiesto di rispondere alle sue accuse.

In questo caso, la posizione di Djokovic sul vaccino non è affatto straordinaria: è condivisa da molte persone che la CNN ha incontrato a Belgrado nel corso dell'ultima settimana.

"È stato giudicato... perché pensava qualcosa, non l'ha nemmeno detto", ha detto un giovane fan in attesa di accogliere Djokovic all'aeroporto.

E anche coloro che credono fermamente nella vaccinazione difendono il diritto degli altri di rifiutare il jab.

"Non viviamo forse in una democrazia?", ha detto Brnabic. "Nei momenti più difficili, è necessario difendere le scelte personali, non necessariamente condividendole".

"Non vorrei mai essere il primo ministro di un Paese la cui polizia picchia brutalmente le persone per strada perché protestano contro le vaccinazioni", ha aggiunto.

Rappresentare la Serbia sulla scena mondiale

L'immagine di Djokovic può aver subito un colpo tra i fan all'estero in seguito alla battaglia per il visto, ma in patria l'episodio ha scatenato un'ondata di patriottismo serbo.

Mentre Djokovic era in stato di detenzione per immigrazione al Park Hotel di Melbourne, decine di fan - molti dei quali appartenenti a gruppi culturali serbi - hanno manifestato in strada, sventolando bandiere, cantando e reggendo manifesti.

In patria, una protesta a sostegno del numero 1 del mondo si è tenuta fuori dall'Assemblea Nazionale e la notte prima del suo ritorno in Serbia, un edificio di Belgrado è stato illuminato con la scritta: "Nole, sei l'orgoglio della Serbia".

L'ex diplomatico serbo Vladeta Jankovic, che ha incontrato Djokovic in diverse occasioni, lo definisce "la cosa migliore accaduta alla Serbia in questo secolo". Ma parlando dell'aumento del sostegno patriottico per la star, dice: "Non confondiamolo con il nazionalismo, per favore".

Jankovic dice che l'immagine della Serbia all'estero è stata gravemente danneggiata - soprattutto agli occhi dell'Occidente - dopo la guerra degli anni Novanta. "A quei tempi era quasi imbarazzante essere serbi in Inghilterra o negli Stati Uniti", ha detto alla CNN.

Poi è arrivato Djokovic, un prodigio del tennis umile, che frequenta la chiesa e che parla più lingue, che ha contribuito a riparare e a migliorare il profilo del Paese.

"Novak Djokovic è un fenomeno globale e se decidesse di sottoporsi a un vaccino, probabilmente i numeri aumenterebbero in tutto il mondo", ha detto Jankovic.

E afferma che la popolarità di Djokovic in patria è solida come sempre, anche dopo la sua uscita di scena da Melbourne.

"Non credo che sia cambiato nulla. Il suo diritto di scelta è fuori discussione. Penso che ciò che è stato sbagliato è che è venuto in Australia e si è fidato di questo invito... e tutto è finito molto sfortunatamente per lui".

L'intera vicenda non riguarda solo un tennista, come ha chiarito il Presidente Vucic all'Australia, ma "un'intera nazione libera e orgogliosa", ha detto. "Rimarrà il miglior tennista di tutti i tempi e sarà sempre nei nostri cuori".

