Novak Djokovic raggiunge le semifinali dell'Australian Open con una vittoria schiacciante in set diretto su Andrey Rublev

È stata l'ennesima dimostrazione di tennis quasi perfetto da parte del 35enne, che ha proseguito la sua marcia apparentemente inevitabile verso il record del 22° Grande Slam con una vittoria per 6-1 6-2 6-4 in sole due ore e tre minuti.

Djokovic sta giocando probabilmente il miglior tennis della sua carriera e ha perso solo 12 partite negli ultimi due incontri, allungando la sua serie di vittorie agli Australian Open a 26, superando il record di Andre Agassi.

I primi segnali erano preoccupanti per Rublev, che sembrava risentire ancora dell'epopea dei cinque set contro Holger Rune, con il russo che ha subito il break solo al terzo game di servizio.

Una battuta d'arresto da cui non sembra essersi mai ripreso, mentre Djokovic si è aggiudicato l'incontro e ha fatto un passo avanti verso la conquista del decimo titolo degli Australian Open.

"Questa vittoria la classificherei come la numero 2 [di quest'anno], ma molto vicina alla prestazione di due sere fa", ha dichiarato Djokovic nell'intervista a bordo campo. "Non potrei essere più contento del mio tennis. Ho giocato in modo molto solido da fondo campo, adoro giocare in queste condizioni... questo campo, l'ho già detto, è il campo più speciale per me".

"Il punteggio dei primi due set non racconta la realtà del match, ci sono state partite molto combattute. Andrey è un grande avversario e un grande giocatore, ho grande rispetto per lui. Sapevo qual era il piano di gioco, ma una cosa è immaginare come si vuole giocare e un'altra è eseguirlo in campo. Nei momenti più importanti ho trovato il mio miglior tennis.

"Ho provato qualsiasi macchina per il bio-feedback su questo pianeta per preparare la mia gamba, ha funzionato e continuerò a farlo. Mi manca il tennis nei giorni di riposo, ma è importante essere intelligenti e saggi con il corpo in queste particolari circostanze in cui è più importante prepararsi per la prossima sfida".

Djokovic affronterà ora l'americano Tommy Paul, alla sua prima semifinale in un Grande Slam, per un posto nella finale degli Australian Open di domenica.

"Ovviamente non ha molto da perdere, è la prima volta che arriva in semifinale in un grande slam", ha detto Djokovic. "Ha giocato un ottimo tennis negli ultimi 12-15 mesi... quindi devo essere pronto mentalmente, senza approcciarmi in modo diverso rispetto agli ultimi due match".

"Se gioco in questo modo, penso di avere buone possibilità di passare il turno".

Nole è inarrestabile?

Dopo la precedente vittoria di Rublev su Rune, alcuni commentatori avevano osservato che il russo aveva mentalmente già dato per scontata la sconfitta con Djokovic.

Alla domanda sulla prospettiva di raggiungere la prima semifinale di un Grande Slam della sua carriera, Rublev ha scherzato dicendo che sarebbe stato bello se il quarto di finale fosse stato contro un giocatore diverso dal serbo.

Si è trattato di un commento scherzoso, ma che, giunto dopo un'estenuante serie di cinque set, ha probabilmente rivelato l'autentico timore che la maggior parte dei giocatori prova quando sa che sta per arrivare una partita contro Djokovic.

In effetti, nelle fasi iniziali, Rublev aveva già iniziato a fare una figura esasperata, poiché la brillantezza iniziale di Djokovic lo costringeva a lottare con tutto se stesso per cercare di vincere ogni punto.

La resistenza di Rublev è stata spezzata solo nel suo secondo game di servizio e sembrava già un uomo sconfitto, con Djokovic che ha fatto un altro break poco dopo ed è scappato via per aggiudicarsi il primo set per 6-1.

Il secondo set è stato almeno un leggero miglioramento: Rublev ha tenuto il servizio due volte prima di essere breakkato, ma sembrava che potesse fare ben poco per fermare l'assalto di Djokovic. Sembrava sempre che fosse solo una questione di quando e non di se Rublev sarebbe stato breakkato.

Nonostante avesse vinto comodamente, Djokovic è diventato visibilmente frustrato in campo e ha gridato verso il suo box in un paio di occasioni durante il secondo set.

Non era chiaro cosa lo infastidisse di preciso, ma il vento aveva sferzato la Rod Laver Arena più volte durante i colpi, costringendo entrambi gli uomini a commettere errori.

O, forse, era talmente abituato alla quasi perfezione di Djokovic durante tutto il torneo, che un solo colpo sbagliato è stato uno shock per il sistema.

"Bisogna fare degli aggiustamenti e adattarsi alle condizioni", ha detto Djokovic a proposito del vento nel post-partita. "Non c'era così tanto vento intorno alle sei quando mi stavo riscaldando, ma è iniziato all'inizio del match.

"Quando c'è un forte vento alle spalle, le persone sugli spalti o in TV non notano una grande differenza, ma per i giocatori fa una differenza enorme".

Il secondo set si è rivelato un test molto più severo per Djokovic, che ha dovuto affrontare due volte una forte pressione sul servizio - sul 3-2 e sul 5-2 - ma ha tenuto duro in entrambe le occasioni per prendere un vantaggio di due set.

Le cose sono presto andate di male in peggio per Rublev, che questa volta ha subito il break nel primo game del terzo set. Se la partita non sembrava finita prima, lo era sicuramente adesso.

Rublev ha continuato a lottare per ogni punto e ha prolungato il terzo set rispetto ai due precedenti, ma non è bastato per negare a Djokovic un posto nella sua decima semifinale degli Australian Open.

