Novak Djokovic lascia l'Australia dopo che il tribunale ha respinto la richiesta di visto

La star del tennis ha lasciato l'Australia con un volo Emirates diretto a Dubai dopo aver perso la sua sfida legale contro la decisione di revocare il suo visto per la seconda volta.

In un'udienza virtuale tenutasi all'inizio della giornata, tre giudici della Corte Federale hanno respinto all'unanimità la richiesta di Djokovic di annullare la decisione del ministro dell'immigrazione di cancellare il suo visto, ma non hanno pubblicato le motivazioni della sentenza.

Il numero 1 del mondo avrebbe dovuto giocare lunedì sera agli Australian Open di Melbourne, dove il campione in carica sperava di conquistare il 21° titolo maschile del Grande Slam.

La saga di alto profilo, fuori dal campo, che vede una delle più grandi star del tennis contrapposta al governo australiano e ai funzionari della sanità pubblica, ha messo in ombra la preparazione del primo grande slam dell'anno.

In una dichiarazione, Djokovic ha affermato di essere "estremamente deluso" dalla decisione e che collaborerà con le autorità in relazione alla sua partenza dal Paese.

"Sono a disagio per il fatto che l'attenzione delle ultime settimane si sia concentrata su di me e spero che ora possiamo tutti concentrarci sul gioco e sul torneo che amo", ha aggiunto il comunicato.

"Vorrei augurare ai giocatori, agli ufficiali di gara, allo staff, ai volontari e ai tifosi tutto il meglio per il torneo".

La destinazione finale di Djokovic dopo l'atterraggio a Dubai non è ancora stata confermata, ma il primo ministro serbo Ana Brnabic ha dichiarato di essere impaziente di vedere la star del paese tornare a casa.

"Penso che la decisione sia scandalosa. Sono delusa e penso che abbia mostrato come funziona lo stato di diritto in alcuni altri Paesi, cioè come non funziona", ha dichiarato Brnabic in un'intervista rilasciata all'agenzia Beta News di Belgrado.

"Non vedo l'ora di vedere Djokovic nel suo Paese, in Serbia, e di affrontare questa vicenda insieme a lui e dargli il nostro sostegno in questo momento difficile per lui".

Nel frattempo, il ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ha accolto con favore la decisione del tribunale e ha sottolineato l'impegno del governo a mantenere forti politiche di confine.

In passato l'Australia ha adottato alcune delle politiche di frontiera più severe al mondo per tenere fuori i Covid-19. Hawke ha detto che queste regole hanno tenuto gli australiani "al sicuro" durante la pandemia e sono state "fondamentali" per "salvaguardare la coesione sociale dell'Australia".

"Gli australiani hanno fatto grandi sacrifici per arrivare a questo punto", si legge nella dichiarazione.

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha fatto eco al suo messaggio in una dichiarazione ai media.

"Questa decisione di cancellazione è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, sulla base del fatto che era nell'interesse pubblico farlo. Accolgo con favore la decisione di mantenere forti le nostre frontiere e la sicurezza degli australiani", ha dichiarato.

"Ringrazio la Corte per la pronta attenzione a questi problemi e per la pazienza di tutte le parti coinvolte che hanno lavorato per risolvere la questione. Ora è tempo di andare avanti con gli Australian Open e tornare a godersi il tennis durante l'estate".

Sebbene i casi di Covid-19 siano in aumento in Australia, il Paese ha un alto tasso di vaccinazione e il numero di morti per Covid-19 rimane relativamente basso rispetto ad altri Paesi.

La scorsa settimana il Paese ha superato il milione di casi di Covid-19 nell'arco dell'intera pandemia, ma più della metà di questi si sono verificati nelle ultime due settimane.

Cosa è successo in tribunale

L'udienza della Corte Federale di domenica, convocata in fretta e furia, ha valutato se la decisione di Hawke di cancellare il visto di Djokovic fosse "irragionevole".

La 34enne star serba del tennis ha contestato la decisione del ministro dell'Immigrazione per tre motivi, tra cui il fatto che il ministro non ha considerato adeguatamente le conseguenze dell'annullamento del suo visto.

L'avvocato di Djokovic, Nick Wood, ha affermato che la decisione di Hawke era "irrazionale", in quanto il ministro non aveva considerato che l'atto in sé avrebbe potuto galvanizzare gli anti-vax, proprio ciò che il governo voleva evitare.

Ma Stephen Lloyd, l'avvocato della Hawke, ha affermato che, in base alla legge australiana sulla migrazione, il ministro non aveva bisogno di dimostrare che Djokovic fosse un rischio per la salute pubblica, ma solo che "potrebbe" esserlo.

Ha detto che gli atteggiamenti anti-vax di Djokovic erano evidenti dal fatto che non si era vaccinato, nonostante avesse avuto l'opportunità di farlo prima di arrivare in Australia.

Ha aggiunto che la percezione che Djokovic si opponesse alla vaccinazione era sufficiente a rischiare di istigare gli anti-vax nel Paese, e che l'apparente noncuranza della star del tennis per le regole della Covid-19 comportava il rischio che altri emulassero le sue azioni e ignorassero gli ordini della sanità pubblica.

Tennis Australia, l'organo di governo nazionale del tennis e organizzatore del torneo Australian Open, ha dichiarato di "rispettare la decisione della Corte Federale" riguardo al visto di Djokovic.

Djokovic è stato sostituito nel sorteggio dall'italiano Salvatore Caruso, che affronterà il serbo Miomir Kecmanović.

L'ATP ha descritto la decisione di confermare l'annullamento del visto di Djokovic come "la fine di una serie di eventi profondamente deplorevoli" e ha dichiarato che la sua assenza dagli Australian Open è "una perdita per il gioco".

Una lunga saga

La saga è iniziata quasi due settimane fa, quando il visto di Djokovic è stato revocato poco dopo il suo arrivo, il 5 gennaio.

Secondo le attuali leggi australiane, tutti gli arrivi internazionali devono essere vaccinati contro il Covid-19 - cosa che Djokovic non è - a meno che non abbiano un'esenzione medica.

Djokovic ha dichiarato di aver avuto l'impressione di poter entrare perché due commissioni indipendenti associate a Tennis Australia e al governo dello Stato di Victorian gli avevano concesso un'esenzione sulla base del fatto che era stato infettato dal Covid-19 a dicembre.

Il governo federale ha sostenuto che, secondo le sue regole, una precedente infezione da Covid-19 non è un motivo valido per un'esenzione.

Al suo arrivo in Australia, Djokovic è stato portato al Park Hotel di Melbourne, utilizzato anche come centro di detenzione per i rifugiati, mentre gli avvocati preparavano una causa per ribaltare la decisione.

Lunedì, il giudice Anthony Kelly ha stabilito che gli agenti di frontiera sono stati "irragionevoli" quando hanno annullato il suo visto iniziale per entrare in Australia e ha ordinato a Djokovic di essere liberato dalla detenzione per immigrazione.

Il visto di Djokovic è stato revocato per la seconda volta venerdì da Hawke, ma nel fine settimana il governo ha accettato di non espellere la star del tennis prima della conclusione del suo caso.

Nonostante sia stato finalmente raggiunto un verdetto in tribunale, gli eventi delle ultime due settimane hanno ancora diviso l'opinione pubblica e ci si aspetta che le ripercussioni continuino per i giorni a venire.

Non è chiaro quando Djokovic scenderà di nuovo in campo dopo aver dichiarato di volersi prendere "un po' di tempo per riposare e recuperare, prima di fare altri commenti oltre a questo".

Avrà la possibilità di battere il record di titoli del Grande Slam maschile agli Open di Francia a maggio, ma la saga ha sollevato interrogativi su come i giocatori non vaccinati potranno competere nel tour stagionale.

Inoltre, rischia di offuscare l'incredibile successo di Djokovic in questo sport e la questione continua a dividere il mondo.

Wayne Sterling, Helen Regan, David Tunnicliffe e Ray Sanchez della CNN hanno contribuito a questo servizio.

