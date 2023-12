Novak Djokovic è stato vittima di un problema con il visto all'arrivo a Melbourne tra le polemiche degli Australian Open

Gli organizzatori del torneo hanno annunciato martedì che a Djokovic era stata concessa un'esenzione medica, una decisione che ha provocato una reazione da parte degli australiani.

Tuttavia, secondo The Age e The Sydney Morning Herald, l'Australian Border Force ha contattato il governo dello Stato di Victoria dopo aver appreso di un problema con il visto presentato dal team di Djokovic mentre il serbo era in viaggio verso l'Australia.

Secondo quanto riportato dagli organi di informazione australiani, il 20 volte campione del Grande Slam si sarebbe recato in Australia con un visto che non prevede esenzioni mediche per la mancata vaccinazione.

Il ministro dello Sport di Victoria, Jaala Pulford, ha confermato in un tweet di mercoledì che il governo non avrebbe sostenuto la richiesta di visto di Djokovic.

"Il governo federale ci ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non forniremo a Novak Djokovic un supporto individuale per la richiesta di visto per partecipare agli Australian Open Grand Slam del 2022", ha scritto Pulford.

"Siamo sempre stati chiari su due punti: le approvazioni dei visti sono di competenza del governo federale e le esenzioni mediche sono di competenza dei medici", ha aggiunto.

Le testate giornalistiche australiane hanno riferito che l'Australian Border Force ha successivamente cercato il sostegno del governo vittoriano per facilitare l'ingresso di Djokovic, poiché il Victoria collabora con Tennis Australia nella gestione degli Australian Open.

Sia The Age che il Sydney Morning Herald hanno riferito che probabilmente Djokovic sarebbe stato autorizzato a scendere dall'aereo e a entrare a Melbourne, ma la situazione era ancora in corso a mezzanotte ora locale.

Né Tennis Australia né il team di Djokovic sono stati immediatamente disponibili per un commento quando sono stati contattati dalla CNN.

L'allenatore di Djokovic, Goran Ivanisevic, ha postato una foto sui social media da quello che sembra essere l'aeroporto di Melbourne, dove il numero 1 del tennis maschile sarebbe stato trattenuto a causa di un problema di visto.

Mercoledì Ivanisevic ha postato su Instagram la foto che lo ritrae insieme ad altre persone con la didascalia "Non è il solito viaggio Down Under".

Gli australiani hanno reagito con rabbia e scetticismo alla notizia che al numero 1 del tennis maschile è stata concessa un'esenzione per gareggiare.

C'era stata incertezza sulla partecipazione di Djokovic dopo che ai giocatori era stato detto che avrebbero dovuto essere completamente vaccinati per partecipare o avere un'esenzione medica concessa da un gruppo di esperti indipendenti. L'esenzione dal vaccino significa che Djokovic potrà difendere il suo titolo del 2021 a Melbourne.

Djokovic, che è a pari merito con Roger Federer e Rafael Nadal per quanto riguarda i 20 titoli del Grande Slam in singolo, non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, ma ha espresso la sua opposizione ai vaccini Covid-19 e all'obbligo di vaccinazione nell'aprile 2020.

"Personalmente, sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere obbligato da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare", ha detto in una chat live su Facebook, secondo quanto riportato da Reuters.

Ma nel maggio dello scorso anno, Djokovic ha dichiarato che la vaccinazione è una questione di scelta personale: "Terrò per me la decisione di vaccinarmi o meno. È una decisione intima e non voglio entrare in questo gioco di pro e contro i vaccini, che purtroppo i media stanno creando in questi giorni".

Gli organizzatori degli Australian Open hanno dichiarato in un comunicato di martedì che l'esenzione di Djokovic è stata "concessa a seguito di un rigoroso processo di revisione che ha coinvolto due distinte commissioni mediche indipendenti".

Ma l'esenzione dal vaccino ha suscitato reazioni negative in Australia.

Il vice leader dei liberali vittoriani, David Southwick, ha definito la decisione di permettere a Djokovic di partecipare al torneo di quest'anno "una vergogna", descrivendola come un "calcio nelle budella a tutti i vittoriani" che hanno sopportato mesi di isolamento e hanno subito danni personali durante la pandemia.

Appello al boicottaggio

Una delle più famose ex stelle della Australian Football League (AFL) di Melbourne, Kevin Bartlett, ha twittato che gli australiani sono stati "presi per matti". Mentre uno dei più importanti medici d'urgenza della città ed ex presidente dell'Associazione medica australiana (AMA), Stephen Parnis, ha dichiarato che la decisione ha inviato "un messaggio spaventoso" al pubblico.

In tutta Melbourne, una delle città più chiuse al mondo nel 2021, gli appassionati di tennis si sono riversati sui social media invitando a "boicottare" gli Australian Open.

L'amministratore delegato di Tennis Australia, Craig Tiley, ha difeso l'imparzialità del processo di revisione delle esenzioni mediche mercoledì, dicendo ai giornalisti durante una conferenza stampa che "nessuno sapeva chi fosse il richiedente".

"Ci sono stati 26 richiedenti attraverso il processo - c'è una manciata di persone che hanno ricevuto un'esenzione e queste informazioni vengono divulgate solo da quelle persone sulla base delle quali hanno ricevuto l'esenzione", ha detto Tiley.

"Il processo è stato molto chiaro e comprendiamo e comprendiamo perfettamente, prima di tutto, che alcune persone siano arrabbiate per il fatto che Novak sia entrato in gioco a causa delle sue dichiarazioni in passato sulla vaccinazione", ha detto.

"Tuttavia, spetta a lui discutere con il pubblico le sue condizioni, se decide di farlo, e il motivo per cui ha ricevuto l'esenzione".

Il Ministro dello Sport vittoriano Jaala Pulford ha dichiarato ai giornalisti che "nessuno ha avuto un trattamento speciale".

"Il processo è incredibilmente solido. È de-identificato e siamo dove siamo, e quindi il tennis può iniziare", ha detto, secondo la Reuters.

L'esenzione di Djokovic arriva due settimane dopo che la tennista russa Nata Vikhlyantseva ha rivelato che non potrà recarsi al torneo perché il suo vaccino non è riconosciuto dalle autorità sanitarie locali.

Lo Sputnik V non fa parte dell'elenco dei vaccini attualmente approvati dal governo australiano, rendendo la Vikhlyantseva, numero 195 al mondo, non idonea a giocare.

Secondo le attuali linee guida dell'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), l'esenzione medica è concessa agli individui che hanno una "condizione medica acuta importante (ad esempio, un intervento chirurgico importante o un ricovero in ospedale per una malattia grave".

Gli altri motivi di esenzione medica riguardano le persone che hanno subito un "grave evento avverso attribuito a una precedente dose di un vaccino Covid-19, senza che sia stata identificata un'altra causa" e un vaccinato che "rappresenta un rischio per se stesso o per gli altri durante il processo di vaccinazione" a causa di un "disturbo dello sviluppo o della salute mentale sottostante".

Infine, possono essere esentati i soggetti con "infezione da SARS-CoV-2 confermata da PCR, per i quali la vaccinazione può essere differita fino a sei mesi" e nei casi in cui i soggetti abbiano ricevuto "anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 o terapia con plasma di convalescenza".

Nel giugno 2020, Djokovic è risultato positivo al coronavirus in seguito a un evento fieristico da lui organizzato in Croazia, ma da allora non è stato segnalato che sia stato nuovamente infettato dal virus.

Il contraccolpo contro l'esenzione arriva dopo che i residenti di Melbourne hanno trascorso più di 260 giorni confinati nelle loro case, con il divieto di uscire se non per acquistare generi alimentari o altri articoli essenziali, per lo più in due lunghi periodi da luglio a ottobre 2020 e da agosto a ottobre 2021.

L'Australia ha iniziato il 2022 con un numero record di nuovi casi di Covid-19 a causa di un'epidemia crescente centrata negli Stati orientali.

Il Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso, e il Victoria, sede di Melbourne, hanno entrambi registrato un numero record di casi giornalieri sabato, secondo i dati del dipartimento della salute.

Molti hanno commentato sui social media che migliaia di australiani sono rimasti bloccati all'estero, impossibilitati a tornare in patria anche solo per visitare parenti malati o in fin di vita, a causa dei rigidi controlli alle frontiere e delle quote di arrivo.

Martedì Djokovic ha postato una foto di sé stesso in un aeroporto con una didascalia in cui affermava di essere "diretto verso il Down Under".

"Buon anno a tutti! Auguro a tutti voi salute, amore e felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto per tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta", ha scritto su Instagram.

"Ho trascorso del fantastico tempo di qualità con i miei cari durante la pausa e oggi mi dirigo Down Under con un permesso di esenzione. Andiamo nel 2022".

Il sei volte campione del Grande Slam ed ex allenatore di Djokovic, Boris Becker, afferma che il serbo non intende infrangere alcuna legge e che dovrebbe avere la possibilità di scegliere personalmente se sottoporsi al vaccino.

"Penso che sarebbe nel suo interesse parlarne apertamente [...] e magari far sapere a tutti un po' cosa ha passato per ottenere questa esenzione speciale. Penso che aiuterebbe la sua causa", ha detto Becker ad Amanda Davies di CNN Sport.

"Che vi piaccia o no, dovete rispettare i suoi risultati".

Alla domanda su come i giocatori reagiranno all'esenzione di Djokovic, Becker ha aggiunto: "La differenza non sarà nulla rispetto a prima, perché ha battuto la maggior parte dei giocatori che ha visto nello spogliatoio, quindi non è il ragazzo più popolare, ma per vari motivi diversi".

Gli Australian Open sono il primo Grande Slam dell'anno e si svolgeranno dal 17 al 30 gennaio.

Ben Church della CNN ha contribuito al servizio. Ulteriori informazioni sono state fornite da Reuters.

