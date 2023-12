Novak Djokovic è "il miglior giocatore nella storia del tennis maschile", ma sta lasciando un'eredità "complicata" fuori dal campo

"Vedo la vita come una grande curva di apprendimento", ha detto Djokovic alla CNN in un'intervista dello scorso anno, "e sento che nel corso degli anni ho imparato a riprendermi".

Questa capacità di riprendersi sarà messa alla prova nei prossimi giorni, quando il numero 1 del mondo continuerà a sopportare un inizio d'anno turbolento.

Arrivato in Australia non vaccinato ma con un'esenzione medica per poter gareggiare a seguito di un test positivo al Covid-19 il 16 dicembre, Djokovic ha trascorso i primi cinque giorni in una struttura di detenzione a Melbourne, mentre stava organizzando una sfida legale contro la revoca del suo visto.

I suoi avvocati hanno sostenuto con successo che Djokovic aveva "spuntato tutte le caselle" per l'esenzione dal vaccino con la sua recente infezione da Covid, ma quattro giorni dopo il ministro dell'immigrazione australiano Alex Hawke ha annunciato la decisione di revocare il visto di Djokovic per la seconda volta "per motivi di salute e di buon ordine".

Non è ancora chiaro se l'Australia procederà all'espulsione di Djokovic, poiché la decisione è stata impugnata dal suo team legale.

Ma si tratta di un'altra battuta d'arresto per il 34enne serbo nel suo tentativo di superare Rafael Nadal e Roger Federer in cima alla classifica maschile di tutti i tempi con 21 titoli del Grande Slam.

Un risultato del genere sarebbe probabilmente il momento culminante della carriera già da record di Djokovic, il momento in cui cementerebbe il suo status di miglior giocatore nella storia del gioco maschile.

"Parlando strettamente di risultati, Novak Djokovic è il miglior giocatore nella storia del tennis professionistico maschile", ha dichiarato il giornalista Ben Rothenberg.

"È a pari merito con Federer e Nadal per il maggior numero di titoli del Grande Slam, ma Djokovic domina praticamente tutte le categorie di spareggio possibili: il maggior numero di settimane al numero 1, un record di vittorie contro gli altri due, l'aver vinto almeno due volte tutti i Grandi Slam e i Masters 1000 (nessun altro li ha vinti tutti una volta, addirittura).

"Djokovic è un giocatore che colpisce in controtempo con un ottimo servizio, un atleta straordinariamente flessibile e, anche se probabilmente non è la scelta popolare per il giocatore più gradevole dal punto di vista stilistico, quando si parla di chi è il più efficace e dominante in campo per un periodo di tempo più lungo, è lui il vostro uomo".

Il fenomenale record di Djokovic agli Australian Open, torneo che ha vinto nove volte, lo aveva reso il favorito prima del torneo di quest'anno, anche tenendo conto del suo periodo di fermo.

Nadal ha accelerato il suo ritorno dall'infortunio la scorsa settimana vincendo l'89° titolo della sua carriera al torneo estivo Set 1 di Melbourne, mentre Daniil Medvedev, che ha battuto Djokovic nella finale degli US Open dello scorso anno, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas saranno anch'essi contendenti per il titolo.

Novak è la Serbia e la Serbia è Novak

Ma pochi avrebbero scommesso contro Djokovic, che ha ricevuto un forte sostegno da parte dei suoi fan - sia a Melbourne che nella sua nativa Serbia - durante la saga del visto.

La scorsa settimana la folla si è radunata fuori dal Park Hotel di Melbourne per protestare contro la residenza di Djokovic, mentre si sono sentiti cori di sostegno fuori dall'ufficio dei suoi avvocati dopo l'autorizzazione a rimanere in Australia.

Scene simili si sono verificate anche all'esterno dell'Assemblea nazionale serba a Belgrado, dove il tennista è stato acclamato come eroe nazionale dalla sua famiglia.

"Lo tengono prigioniero. Il nostro Novak, il nostro orgoglio", ha inveito la settimana scorsa il padre di Djokovic, Srdjan, a sostegno del figlio. "Novak è la Serbia, e la Serbia è Novak... Se calpestano Novak, calpestano anche la Serbia e il popolo serbo".

Nonostante l'ardente sostegno dei suoi fan, Djokovic rimane una figura divisiva - all'interno della comunità tennistica e non solo.

Ha parlato della sua opposizione alle vaccinazioni obbligatorie e la decisione di concedergli un'esenzione medica per gli Australian Open è stata accolta con critiche; Stephen Parnis, uno dei principali medici d'urgenza della città, ha detto che ha inviato "un messaggio spaventoso al pubblico".

"Non sono un esperto, ovviamente, e non intendo parlare dei pro e dei contro del vaccino", ha dichiarato Djokovic alla CNN in agosto, "ma sono un sostenitore della libertà di scelta".

Ha poi aggiunto: "Credo davvero che la decisione debba essere lasciata a un giocatore.

"Non sappiamo cosa ci riservi il futuro. Credo che nessun settore sia sicuro di cosa ci riservi il futuro.

"Ci assicureremo di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni da parte di esperti e di lavorare con i giocatori, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole".

Nel frattempo, sono stati sollevati interrogativi anche sulle azioni di Djokovic all'indomani del test Covid positivo del mese scorso.

Mercoledì ha ammesso di non essersi isolato immediatamente dopo il risultato positivo, ma ha negato di sapere di avere il virus quando partecipava a eventi pubblici.

Ha inoltre dichiarato di aver commesso un "errore di giudizio" nel rilasciare un'intervista ai media e un servizio fotografico all'emittente francese L'Equipe il 18 dicembre, due giorni dopo il test positivo.

Ho ancora le mie paure, le mie insicurezze".

Non è la prima volta che le azioni di Djokovic vengono messe in discussione durante la pandemia.

Nel giugno 2020, il suo evento di esibizione dell'Adria Tour è stato annullato dopo che è risultato positivo al test Covid-19 insieme a sua moglie, altri tre giocatori, tre allenatori e la moglie incinta di un giocatore.

A differenza di altri tornei di tennis che si tenevano all'epoca, l'Adria Tour era caratterizzato da una limitata distanza sociale, e si giocava in stadi affollati con giocatori che si abbracciavano e si davano il cinque.

"Sono profondamente dispiaciuto che il nostro torneo abbia causato danni", ha dichiarato Djokovic dopo il test positivo, aggiungendo che l'evento di beneficenza era stato organizzato "con cuore puro e intenzioni sincere".

Nove mesi prima dell'Adria Tour, Djokovic era finito in un mare di guai per essere stato espulso dagli US Open per aver colpito un giudice di linea con una palla. Si è nuovamente scusato e ha detto di essere rimasto "triste e vuoto" per la situazione.

Parlando di quel periodo in un'intervista rilasciata alla CNN lo scorso anno, Djokovic ha riflettuto sulle lezioni apprese.

"Sono ancora un essere umano come tutti gli altri, ho ancora le mie paure, le mie insicurezze, faccio ancora errori e sbagli", ha detto. "Il tennis è un po' il mio terreno di apprendimento. Le mie emozioni più forti e più belle vengono a galla lì, ma anche le mie emozioni peggiori vengono a galla lì".

Durante e oltre gli Australian Open di quest'anno, è probabile che la posizione di Djokovic sui vaccini continui a essere esaminata. Secondo l'ATP Tour, Djokovic è uno dei tre giocatori non vaccinati presenti nella classifica dei primi 100 giocatori.

"L'eredità di Djokovic è enormemente complicata e lo sta diventando sempre di più", ha dichiarato Rothenberg.

"Per tutta la sua professionalità e la sua generosità (è bravissimo con le associazioni di beneficenza e nelle interazioni con i suoi fan), il suo giudizio lo mette spesso nei guai, facendolo scivolare... verso idee marginali, come il suo recente impegno anti-vaccino".

"Gran parte del tennis si basa su personalità e grazia dentro e fuori dal campo, e Djokovic si è ripetutamente sabotato in questi ambiti".

La CNN ha contattato più volte il rappresentante di Djokovic per un commento in vista degli Australian Open, ma non ha ricevuto risposta.

Djokovic ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open nel 2008, dopodiché ha dovuto aspettare tre anni per il suo successivo trionfo, sempre agli Australian Open.

I titoli del Grande Slam - 11 in totale - si sono susseguiti ininterrottamente nei sei anni tra il 2011 e il 2016, culminando con la conquista da parte di Djokovic del "Nole Slam" come campione in carica di tutti e quattro i tornei del Grande Slam contemporaneamente.

Ma un infortunio al gomito nel 2017 ha fatto deragliare i progressi di Djokovic. La sua iniziale riluttanza a sottoporsi a un intervento chirurgico ha frustrato il suo ex allenatore Andre Agassi, che ha dichiarato al The Guardian di pensare che Djokovic sperasse che il gomito "guarisse naturalmente, in modo olistico".

Alla fine Djokovic ha optato per l'intervento chirurgico all'inizio del 2018 ed è tornato in campo pochi mesi dopo, ma si è trattato di una battuta d'arresto che lo ha quasi portato ad abbandonare del tutto il tennis.

"Fare l'intervento chirurgico era contrario ai suoi valori fondamentali", ha dichiarato la moglie Jelena alla CNN nel 2019. "È stato davvero enorme, è come se avesse seppellito una parte di lui con quella decisione. Ha detto: 'Ho chiuso, non gioco più a tennis, ho perso questo, non mi diverto più, questo è tutto'".

Da quell'operazione al gomito, Djokovic ha vinto otto titoli del Grande Slam nell'arco di quattro anni, finendo per eguagliare il record di Federer e Nadal a Wimbledon lo scorso anno.

Molti ritengono che sia solo una questione di tempo prima che egli detenga il record assoluto e si affermi come il più grande giocatore nella storia del tennis maschile - un titano in campo con un'eredità complicata e controversa fuori.

Christina Macfarlane, Don Riddell, Ben Church, Hannah Ritchie, Jessie Yeung e Angus Watson della CNN hanno contribuito al servizio.

