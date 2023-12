Novak Djokovic dice che le "buone intenzioni" sono state "fraintese" in seguito alle reazioni alla lista delle proposte

I suggerimenti del serbo avrebbero allentato le restrizioni per i tennisti in quarantena in vista degli Australian Open del mese prossimo e avrebbero reso più facile il loro acclimatamento al gioco in campo una volta terminati i periodi di autoisolamento.

Tra queste, attrezzature per il fitness e l'allenamento in ogni stanza, cibo conforme agli standard serviti agli Australian Open, riduzione del numero di giorni di quarantena per i giocatori, permesso di visitare gli allenatori a condizione che entrambi siano risultati negativi ai test Covid-19 e trasferimento del maggior numero possibile di giocatori in case private con campi da tennis.

Al momento, 72 giocatori sono in isolamento dopo che la scorsa settimana tre diversi voli charter diretti a Melbourne hanno avuto passeggeri che sono risultati positivi al Covid-19, il che significa che tutti i passeggeri a bordo dei tre aerei hanno dovuto isolarsi all'arrivo.

Le richieste di Djokovic sono state categoricamente negate dal premier di Victoria, Daniel Andrews.

"Le mie buone intenzioni nei confronti dei miei colleghi di Melbourne sono state fraintese come egoismo, difficoltà e ingratitudine", ha dichiarato l'otto volte campione degli Australian Open in una dichiarazione su Twitter. "Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità.

"Mi preoccupo sinceramente per i miei compagni di gioco e capisco anche molto bene come funziona il mondo e chi diventa più grande e più bravo e perché. Mi sono guadagnato i miei privilegi nel modo più duro e per questo motivo è molto difficile per me essere un semplice spettatore, sapendo quanto ogni aiuto, gesto e parola buona fosse importante per me quando ero piccolo e insignificante nell'ordine di importanza del mondo.

Per questo motivo, sfrutto la mia posizione di privilegio per essere utile il più possibile dove e quando serve". "Ci sono stati alcuni suggerimenti e idee che ho raccolto da altri giocatori del nostro gruppo di chat e non c'è stata alcuna intenzione di aiutare".

Sloane Stephens piange la morte di tre membri della famiglia

Mentre si adatta alla vita in quarantena in vista degli Australian Open, la star del tennis Sloane Stephens ha rivelato di essere in lutto per la morte del nonno, meno di una settimana dopo aver annunciato che la nonna e la zia sono decedute a causa della Covid-19.

La campionessa degli US Open 2017 è attualmente sottoposta a una rigorosa quarantena di 14 giorni in un hotel di Melbourne in vista del grande slam del mese prossimo.

La settimana scorsa, in un post sui social media, la Stephens ha rivelato che la zia Anna è deceduta il 26 dicembre e la nonna il 10 gennaio.

"Ho guardato questo video di NY circa 100 volte oggi", ha scritto martedì su Twitter, accompagnato da un filmato in cui parla al telefono con suo nonno dopo il trionfo agli US Open. "Mio nonno è andato a stare con il Signore e con l'amore della sua vita. Una settimana di lontananza da mia nonna. Perderla è stato troppo per il suo cuore.

"Mio nonno era un'anima gentile e mi mancherà per sempre. Posso solo sperare di riempire tante vite con l'amore e la felicità che ha avuto lui. È la definizione di amore, gentilezza, generosità e un vero esempio di famiglia".

"Tutto quello che ho sempre voluto fare è stato rendere orgogliosi i miei nonni! Sono molto orgoglioso che abbiano potuto assistere alla realizzazione dei miei sogni tennistici e che siano diventati realtà. Sono grata per il tempo trascorso con entrambi e per il fatto che posso vedere molto di loro in mia madre, che continua a essere la mia roccia. Si racconteranno storie del loro grande amore. Che possano riposare insieme nella pace eterna".

La Stephens è una delle 72 giocatrici che parteciperanno agli Australian Open attualmente sottoposte a un rigido periodo di quarantena in albergo.

Mercoledì scorso, il ministro della Polizia di Victoria, Lisa Neville, ha annunciato che altre tre persone - due delle quali sono giocatori - che avrebbero partecipato agli Australian Open sono risultate positive al test del Covid-19, portando il numero totale a 10.

Neville ha dichiarato che le autorità sono "molto fiduciose" che una delle due nuove infezioni di giocatori sia un caso di diffusione virale.

"Uno di questi è un giocatore che crediamo assolutamente che si stia diffondendo, ma è stato comunque messo in isolamento perché è arrivato su uno dei voli in cui abbiamo avuto dei risultati positivi", ha detto Neville. "Uno è un altro giocatore. Uno è una persona di supporto con quel giocatore.

"Nel frattempo, il giocatore, la persona di supporto e la sua bolla, quindi l'altra persona di supporto e il giocatore con cui si trova, non si alleneranno fino a quando non avremo la conferma definitiva che si tratta di una malattia o che sono positivi. Se sono positivi, i due giocatori saranno ricoverati in un albergo sanitario e le due persone in bolla saranno considerate contatti stretti e rimarranno in isolamento per i 14 giorni".

Lo shedding virale è il rilascio del virus dal corpo nell'ambiente e può verificarsi anche se una persona è risultata negativa al test Covid-19.

Trattamento preferenziale

I giocatori attualmente bloccati in quarantena hanno trovato modi creativi per allenarsi mentre sono confinati nelle loro stanze d'albergo, e alcuni hanno usato i loro letti come compagni di battuta improvvisati.

Tuttavia, abituati ad allenarsi su un campo per diverse ore al giorno in vista di un grande slam, alcuni giocatori hanno suggerito che coloro che si sono sottoposti alla quarantena saranno fisicamente svantaggiati quando l'Australian Open inizierà l'8 febbraio.

Daniel Vallverdu, allenatore del tre volte vincitore di un grande slam Stan Wawrinka, ha proposto che i giocatori che sono rimasti bloccati nelle loro stanze d'albergo ricevano un trattamento preferenziale all'inizio del torneo, tra cui più tempo per gli allenamenti e partite in orari più freschi della giornata.

"Tutto quello che possiamo fare per renderlo un po' più equo per loro, non sarà mai completamente equo", ha detto a Reuters. "Una volta usciti dalla quarantena, avranno solo uno o due giorni al massimo per scendere in campo prima di disputare la loro prima partita.

Quindi, qualsiasi giorno in più che possono ottenere, nonché preferenze e privilegi per quanto riguarda la programmazione, penso che sarebbe più che giusto e speriamo che il resto del campo di gioco la pensi allo stesso modo". Programmazione, allenamenti extra, trattamento preferenziale per quanto riguarda gli orari di allenamento, tempo extra in campo.

"Programmazione delle partite, giocare non nelle ore più soleggiate della giornata, giocare quando rinfresca un po', iniziare il torneo in ritardo, iniziare il torneo uno o due giorni dopo, se possibile".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com