Novak Djokovic conquista il 20° titolo record del Grande Slam battendo Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon

Il numero 1 del mondo raggiunge Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 grandi slam in carriera, confermandosi come uno dei più grandi giocatori della storia di questo sport.

Dopo un inizio nervoso, Djokovic si è ripreso per vincere 6-7 (4-7) 6-4 6-3 contro il suo avversario italiano e conquistare il suo sesto titolo di Wimbledon.

Dopo aver già vinto gli Australian Open e gli Open di Francia quest'anno, gli mancano la medaglia d'oro olimpica e il titolo degli US Open per diventare il primo uomo ad aver mai vinto uno Slam d'oro.

"È stata più che una battaglia. Vorrei innanzitutto fare le mie congratulazioni a Matteo, alla sua famiglia e al suo team per il fantastico torneo. Oggi è stata una partita dura", ha detto Djokovic nell'intervista a bordo campo. "Da un bambino di 7 anni in Serbia che costruiva un trofeo di Wimbledon con materiali improvvisati trovati nella mia stanza, oggi sono qui con il mio sesto Wimbledon. È incredibile".

LEGGI: Barty diventa la prima donna australiana a vincere il titolo di Wimbledon in singolare dopo 41 anni

A Berrettini, alla sua prima finale di un Grande Slam, si poteva perdonare il nervosismo, ma all'inizio è stato il veterano Djokovic ad apparire più incerto.

Il 34enne ha iniziato l'incontro con un doppio fallo prima di superare una palla break nel suo primo game di servizio.

Berrettini, che si appresta a diventare il primo vincitore italiano di un titolo di Wimbledon in singolare, ha cercato di affidarsi al suo potente servizio e al suo dritto potente per entrare in partita, ma è stato breakkato da Djokovic nel suo secondo game di servizio.

L'italiano ha quindi iniziato a lottare per la forma, sbagliando un paio di colpi facili, ma ha ritrovato il ritmo giusto in tempo, recuperando il break contro Djokovic mentre stava servendo per il set.

La mini-vittoria sembra dare una spinta a Berrettini e il pubblico si schiera a suo favore.

Il set d'apertura si è concluso con un tie-break da brivido, che Berrettini ha chiuso con un ace di grande effetto.

Era chiaro che Djokovic doveva alzare il tiro e così ha fatto nel secondo set, strappando il servizio all'italiano per due volte nei primi due tentativi.

Berrettini non si è però arreso, recuperando ancora una volta il break quando Djokovic stava servendo per il set, ma il serbo ha scavato a fondo per pareggiare il match.

Il terzo set è stato più simile alla finale che molti si aspettavano, con entrambi gli uomini che hanno prodotto un tennis meraviglioso per la gioia delle tribune gremite sul Centre Court.

LEGGI: Nick Kyrgios si ritira dalle Olimpiadi di Tokyo citando stadi vuoti e infortuni

Ma dopo un break iniziale, Djokovic ha resistito ancora una volta per portarsi in vantaggio 2-1 nella finale.

Berrettini ha continuato a mettere sotto pressione Djokovic nel set finale del match, ma l'esperienza del grande campione ha iniziato a dare i suoi frutti. Ha ridotto drasticamente gli errori non forzati e, come sempre, ha trovato il modo di vincere i punti più importanti.

"Sicuramente Novak è stato migliore di me. È un grande campione. Sta scrivendo la storia di questo sport, quindi merita tutto il merito", ha detto Berrettini durante l'intervista a bordo campo. "Sono molto contento della finale. Spero che non sia l'ultima qui o l'ultima in generale. È una sensazione incredibile".

Con la sua forma attuale, sembra solo una questione di tempo prima che Djokovic superi il numero di grandi slam di Federer e Nadal, ma il serbo ha reso omaggio alle due leggende del gioco maschile.

"Sono leggende del nostro sport e sono i due giocatori più importanti che abbia mai affrontato nella mia carriera", ha detto. "Sono il motivo per cui sono dove sono oggi. Mi hanno aiutato a capire cosa devo fare per migliorare e diventare più forte".

Djokovic si recherà ora a Tokyo per partecipare alle Olimpiadi prima di recarsi agli US Open.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com