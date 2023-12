Novak Djokovic allunga il record di numero 1 del mondo dopo la vittoria agli Open di Madrid

Il campione serbo ha battuto martedì Gaël Monfils per 6-3 6-2, garantendosi così la permanenza al numero 1 del mondo per una settimana da record, la 369esima.

La vittoria ha anche esteso il suo record perfetto contro il francese a 18 incontri su altrettanti, diventando così il primo uomo nell'era Open a detenere un record di 18-0 nei testa a testa ATP contro un avversario.

Djokovic affronterà il tre volte vincitore del Grande Slam Andy Murray negli ultimi 16 anni, dopo che il britannico ha sconfitto Denis Shapovalov per 6-1 3-6 6-2.

"Non ho alcuna spiegazione per questo, cerco solo di affrontarlo come qualsiasi altra partita", ha detto Djokovic a proposito del record contro Monfils.

"Credo che il suo gioco sia adatto al mio in termini di stile di gioco. Ma abbiamo avuto alcuni incontri molto ravvicinati. L'ultima volta che abbiamo giocato a Dubai ha avuto dei match point, quindi avrebbe potuto facilmente battere il record.

"Non ci penso troppo. Per me mentalmente questa è una vittoria molto importante".

Nonostante Monfils abbia dimostrato di essere uno dei giocatori più divertenti da vedere, dopo che il 20 volte campione del Grande Slam Djokovic ha salvato tre palle break all'inizio, Monfils non ha mai impensierito Djokovic al Manolo Santana Stadium.

Monfils ha vinto il conto dei vincenti, 18 a 11, ma Djokovic ha dimostrato la sua esperienza e il suo know-how.

Djokovic, che ha disputato solo il quarto torneo dopo il suo ritorno da un periodo burrascoso di assenza dal tennis, sta ancora lavorando per raggiungere la sua forma migliore.

"Ho giocato contro uno dei giocatori più atletici e veloci che ci siano in questo sport", ha detto Djokovic. "Conosco molto bene il suo gioco. So che devo essere sempre pronto a pensare che un'altra palla tornerà sempre dalla sua parte del campo, che devi costantemente cercare di avere un'aggressione controllata ... e dettare il punto".

"Mi muovevo bene, dettavo con il dritto, lo spostavo in campo e trovavo il mio servizio (e) anche gli ultimi game di servizio, (trovando il mio) ritorno".

