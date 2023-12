Novak Djokovic accede al quarto turno di Wimbledon con una comoda vittoria contro Miomir Kecmanovic

Dopo l'ampia vittoria in straight-set contro l'australiano Thanasi Kokkinakis all'inizio della settimana, Djokovic si è dimostrato ancora una volta spietato sul Centre Court, spazzando via Kecmanović.

"Onestamente, penso di aver giocato sempre meglio man mano che il torneo procede, cosa che si desidera sempre", ha detto Djokovic nell'intervista post-partita sul campo.

Vuoi alzare il livello del tennis di una tacca ad ogni partita, ed è quello che sta accadendo".

"So che posso sempre fare meglio e che mi aspetto sempre il massimo da me stesso, ma finora è andata bene e non vedo l'ora di affrontare il prossimo turno".

La prima testa di serie ha chiuso il primo set in soli 24 minuti, continuando a cercare di vincere il quarto titolo consecutivo a Wimbledon.

Solo nel secondo game del secondo set Kecmanović, 30° al mondo, è entrato nel tabellone. A un certo punto, il set era in equilibrio sul 3-3, ma Djokovic si è staccato con un break di servizio sul 4-3.

Nel set finale, Djokovic ha fatto due volte il break prima che Kecmanović rispondesse con un altro break, il primo dell'incontro.

Tuttavia, si è rivelato troppo poco e troppo tardi, e il 20 volte campione del Grande Slam ha ottenuto una vittoria netta in due ore, per la gioia del pubblico.

"Non do per scontata la vostra presenza, quindi vi ringrazio per essere venuti a sostenere il tennis ed entrambi i giocatori, lo apprezziamo molto", ha detto rivolgendosi al Centre Court.

Djokovic affronterà l'olandese Tim van Rijthoven al quarto turno. Il numero 104 del mondo, wild card nel sorteggio di Wimbledon, ha scalato le classifiche nelle ultime settimane in vista della sua prima apparizione in un grande slam.

Venerdì Van Rijthoven ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-4 6-3 6-4, portando la sua serie di vittorie a otto incontri.

Fonte: edition.cnn.com