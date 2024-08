Nouripour ed Esken appoggiano pubblicamente l'alleanza BSW.

Sahra Wagenknecht e il suo nuovo gruppo politico stanno suscitando controversie, anche sulla questione del conflitto ucraino. Dopo le prossime elezioni regionali, il BSW potrebbe avere un'influenza significativa. I capi dell'SPD e dei Verdi non hanno intenzione di interferire con le questioni della coalizione a livello locale.

La leader dell'SPD Saskia Esken e il leader dei Verdi Omid Nouripour non hanno escluso completamente la possibilità di lavorare insieme al Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) a livello regionale, a parte qualsiasi alleanza con l'AfD. Esken ha dichiarato ciò durante un'intervista estiva "ZDF Berlin Direct", sottolineando che le associazioni statali sono responsabili delle decisioni sulla coalizione, senza bisogno di consigli dai partiti superiori. Si baseranno sui risultati delle elezioni.

Nuovi assemblee regionali saranno elette in Sassonia, Turingia e Brandeburgo in settembre. Nouripour ha mantenuto una posizione simile in una trasmissione ARD, dove ha risposto alle domande sui social media. "I locali decideranno i loro partenariati di coalizione, inclusa la gestione del partito di Sahra Wagenknecht."

Tuttavia, Nouripour ha sottolineato le considerevoli differenze tra i Verdi e il BSW. Ha criticato Wagenknecht per aver trasformato una questione politica esterna come l'Ucraina in una condizione per una coalizione locale, considerandolo un movimento poco serio. Nouripour ha assicurato che i Verdi saranno rappresentati in tutte e tre le assemblee regionali.

"Altri partiti adorerebbero una figura come Robert Habeck"

Esken ha descritto la coalizione SPD-Verdi-FDP "semáforo" come un "governo forte" che ha recentemente bombardato miglioramenti di bilancio dell'ultimo minuto per l'anno successivo. Ha affermato: "Stiamo attualmente guidando un governo, una vera e propria coalizione insolita e difficile". Esken non ha lasciato dubbi sulle intenzioni di rielezione di Olaf Scholz. "Olaf Scholz è il nostro cancelliere e rimarrà il nostro candidato alla cancellieria".

Nouripour si è astenuto dal impegnarsi su questa questione, ma ha difeso la possibilità di un candidato cancelliere verde e non ha confermato esplicitamente Robert Habeck come la scelta più probabile. Ha elogiato Habeck e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. "Altri partiti adorerebbero una personalità come Robert Habeck. Noi ce l'abbiamo. È un vero privilegio". Durante l'intervista estiva ARD, ha riflettuto sull'elezione federale dell'anno successivo. "Tutto è ancora in gioco".

