- Notte quasi limpida per i " starburst " previsti.

Finalmente, è arrivato il momento: nella notte tra lunedì e martedì, si prevedono particolarmente numerosi meteoriti visibili nel cielo della Baden-Württemberg. Le condizioni per i cosiddetti Perseidi sono favorevoli, poiché il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede poco copertura nuvolosa per la notte. In condizioni ideali, potrebbero essere visibili 20-30 meteoriti all'ora.

Le possibilità sono particolarmente buone nel nord della Baden-Württemberg. Si prevede anche sereno a Stoccarda, secondo il DWD. A sud di esso, potrebbe diventare nuvoloso in alcune aree, poiché si prevedono temporali sul Black Forest nel pomeriggio. Tuttavia, questa sottile copertura nuvolosa può dissiparsi rapidamente.

Per aumentare le possibilità:

I meteoriti possono essere visti da qualsiasi luogo, ma le possibilità sono migliori se l'ambiente è il più possibile buio. Pertanto, i punti di osservazione dovrebbero essere il più possibile lontani dalle luci della città, spiega Carolin Liefke del Haus der Astronomie di Heidelberg.

La vista del cielo dovrebbe essere libera da ostacoli come gli alberi, gli edifici o le alte montagne, dice Martin Federspiel del Planetario di Friburgo. La luce della luna interferisce anche con l'osservazione. "Nella notte del massimo, la luna calante tramonta intorno a mezzanotte", spiega Federspiel. Questo, tra le altre cose, rende la seconda metà della notte fino all'inizio dell'alba favorevole per l'osservazione dei Perseidi.

Il tempo è previsto sereno e favorevole per l'osservazione delle stelle, con poco copertura nuvolosa prevista dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Se ti trovi nel nord della Baden-Württemberg, dovresti avere ancora più possibilità di vedere molti meteoriti a causa dei cieli sereni.

Leggi anche: