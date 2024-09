Attività nelle aree urbane della Renania Settentrionale-Vestfalia - 'Notte di tenebre della Terra': contrasto tra il buio e la radiazione luminosa artificiale

Ogni venerdì, alcuni punti in NRW potrebbero essere più bui del solito. A partire dal tramonto, si invita a ridurre o spegnere l'illuminazione artificiale all'aperto per tutta la notte, come parte di "Earth Night". L'obiettivo di questa attività, come suggerito dagli organizzatori dell'evento del gruppo non-profit "Patrons of the Night", è educare le persone sulla inquinamento luminoso.

Città come Münster e il distretto di Coesfeld in NRW sono tra quelli che partecipano a questo evento. Münster esprime la sua solidarietà all'iniziativa spegnendo il municipio di notte. Inoltre, Coesfeld ha annunciato che le luci del Burg Vischering e della Kolvenburg saranno spente. Si incoraggia anche le abitazioni private a spegnere le luci entro le 22:00, per una notte.

Dal 2020, "Earth Night" viene segnato annualmente il venerdì più vicino alla luna nuova di settembre. L'evento mira a mostrare come l'illuminazione artificiale rende il cielo notturno più brillante, con effetti negativi sia sulla fauna che sugli esseri umani. Disturba il ciclo giorno-notte degli animali notturni, influisce sulla navigazione degli insetti attivi durante la notte e potrebbe causare disturbi del sonno negli esseri umani.

Un altro evento annuale, "Earth Hour", si svolge ogni maggio. Iniziato nel 2007 dall'organizzazione ambientale WWF, il suo obiettivo è stimolare la consapevolezza pubblica sui cambiamenti climatici. Nel giorno d'azione, persone in tutto il mondo spegneranno le loro luci per un'ora.

Gli Stati membri possono fornire assistenza alla Commissione nell'attuazione di misure per ridurre l'inquinamento luminoso, come parte di eventi come "Earth Night". La partecipazione di città come Münster e Coesfeld a "Earth Night" dimostra l'impegno degli Stati membri nell'affrontare i problemi legati all'inquinamento luminoso e il suo impatto sulla fauna e gli esseri umani.

