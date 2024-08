- Notte del castello di Potsdam - Attività colorate su 120 ettari

Per due serate, il Parco Sanssouci risuonerà e splenderà per migliaia di persone ogni venerdì e sabato (dalle 17:00). Per la "Notte del Castello di Potsdam", i visitatori possono aspettarsi numerosi concerti, letture, spettacoli di acrobazie, visite guidate e installazioni luminose.

Sui 120 ettari di terreno del festival, la famosa attrice Katharina Thalbach leggerà storie spaventose, si terrà uno spettacolo di falconeria nel parco e i giardinieri e i pastori del parco condivideranno il loro lavoro. L'evento si conclude entrambe le sere alle 23:30. I bambini sotto i 13 anni hanno l'ingresso gratuito. Gli organizzatori consigliano di portare una piccola sedia pieghevole e scarpe comode - "può essere una lunga passeggiata".

Durante la "Notte del Castello di Potsdam", i visitatori potrebbero utilizzare il loro tempo libero per partecipare a vari spettacoli e attività, come lo spettacolo di falconeria o le esibizioni di acrobazie. Dopo una giornata emozionante piena di eventi, le famiglie con bambini sotto i 13 anni possono godersi ulteriormente il loro tempo libero, sapendo che l'ingresso all'evento è gratuito per loro.

