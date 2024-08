Dopo minaccia terroristica a Vienna - Notizie sull'inchiesta sui concerti di Swift

Le autorità di sicurezza hanno fornito nuovi dettagli una settimana dopo aver annullato tre concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di sospetti minacce terroristiche. Il Ministro dell'Interno Gerhard Karner (ÖVP) ha dichiarato che cinque individui sono stati identificati come parte dell'ambiente delle minacce osservate dal servizio di protezione costituzionale. Questi individui erano destinati ad essere dispiegati nelle aree della struttura e del catering durante i concerti, secondo il ministro dell'Interno.

Uno ritratta la confessione, uno rimane in silenzio

Dopo l'allerta terroristico, sono state arrestate tre giovani, due delle quali sono sospettate di aver pianificato un attacco ai fan di Swift in attesa fuori dallo stadio utilizzando esplosivi e coltelli. In totale sono stati sequestrati 17 telefoni cellulari, ha detto Karner, indicando che c'è una grande quantità di dati da esaminare.

Il principale sospetto di 19 anni e il suo presunto complice di 17 anni sono sotto inchiesta per appartenenza a un'organizzazione terroristica e associazione a delinquere. I due giovani avevano giurato fedeltà al gruppo terroristico Islamic State. Il 19enne ha apparentemente ritrattato la sua confessione iniziale, mentre il più giovane rimane in silenzio.

Cinque concerti di Swift a Londra sono previsti

Il primo concerto di Swift dopo gli incidenti di Vienna è previsto per giovedì. La 34enne si esibirà in cinque date a Londra. Non ha ancora commentato gli eventi.

