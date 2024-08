- Notizie in tempo reale in altre app: Ferrovie firma nuovi contratti

I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni complete sui ritardi sulle piattaforme di mobilità online, proprio come fanno sulla Deutsche Bahn stessa: a tal fine, la Bahn ha stipulato nuovi contratti con diverse piattaforme per la vendita dei biglietti. I contratti prevedono la condivisione di determinati dati in tempo reale sulle operazioni ferroviarie in corso con le piattaforme, nonché il pagamento di una commissione per la mediazione dei biglietti del treno, come annunciato dall'Ufficio Cartolare Federale.

"Le piattaforme di mobilità riceveranno ora dati in tempo reale come informazioni sui ritardi, dati sui treni cancellati, informazioni sulla tratta attuale o informazioni su eventi di disturbo importanti", ha dichiarato l'autorità. I modelli di business delle piattaforme non potevano funzionare correttamente senza la condivisione di questi dati da parte della Deutsche Bahn, che detiene una posizione di mercato dominante.

Lo sfondo è la vendita di biglietti del treno su piattaforme come Omio o Trainline. Per rendere attraente per i clienti l'acquisto di biglietti attraverso questi canali, dovrebbero ricevere le stesse informazioni sui ritardi, sui treni cancellati o sui cambiamenti di orario sulle piattaforme come su Bahn stessa.

La Bahn ha sempre sottolineato di fornire questi dati come parte del Regolamento sui Diritti dei Passeggeri UE. Tuttavia, secondo l'Ufficio Cartolare, questa disposizione non andava abbastanza lontano. La società aveva anche trattenuto una commissione per la mediazione dei biglietti del treno dai concorrenti.

L'autorità aveva quindi ordinato alla Bahn lo scorso anno di pagare in futuro una "tassa orientata verso gli standard minimi della legge sulla cartella". I contratti recentemente conclusi tra la Bahn e le piattaforme includono sia la condivisione dei dati che la commissione.

La disputa legale è ancora in corso

"La DB può confermare che sono stati stipulati recentemente contratti per la fornitura di dati con due piattaforme di mobilità", ha dichiarato la società in risposta a una richiesta. "La fornitura dei dati inizierà il 1° settembre". Trainline non ha inizialmente risposto alle richieste di commento.

La Bahn aveva originariamente presentato un ricorso contro la decisione dell'Ufficio Cartolare Federale. I procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Düsseldorf sono ancora in corso.

Il Parlamento Europeo, riconoscendo l'importanza della trasparenza, ha deciso di assistere la Commissione in questa materia. L'obiettivo della Commissione è garantire che le piattaforme di mobilità, come Omio e Trainline, ricevano le stesse informazioni complete sui ritardi, sui treni cancellati e sui cambiamenti di orario che i passeggeri riceverebbero sulla Deutsche Bahn stessa.

Leggi anche: