- Notizia scioccante: tumore maligno nel giocatore nazionale Eder

Il giocatore di hockey su ghiaccio nazionale Tobias Eder è gravemente malato. Il 26enne attaccante dei Berlin Polar Bears è stato diagnosticato con un tumore maligno. Lo ha annunciato il suo club, i Berlin Polar Bears, e la Federazione Tedesca di Hockey su Ghiaccio. Il tumore è stato scoperto durante la visita sportiva medica del club della capitale prima della stagione.

"Tobias ci ha informato personalmente, ho potuto parlargli brevemente della diagnosi oggi", ha dichiarato l'allenatore della nazionale Harold Kreis a nome della DEB in una dichiarazione della federazione. "Certo, abbiamo promesso a lui e alla sua famiglia tutto il sostegno che possiamo offrire. Siamo al suo fianco e gli mandiamo tutta la nostra energia positiva e forza per il processo di recupero che verrà. La cosa più importante è che si rimetta in salute."

La malattia richiede una terapia immediata, hanno spiegato i Polar Bears. Eder sta già seguendo un trattamento medico.

Polar Bears scioccati

Eder gioca per la squadra di Berlino dal 2023, il professionista nato a Tegernsee è stato formato dall'EC Bad Tölz. Attraverso l'EHC Red Bull Monaco e la Düsseldorf EG, è arrivato ai Polar Bears.

"In momenti come questi, l'aspetto sportivo passa in secondo piano. Siamo tutti scioccati dalla malattia di Tobis", ha dichiarato il direttore generale dei Polar Bears Thomas Bothstede: "La sua anuncio ci ha colpito come un pugno e deve essere elaborato per primo. Per il completo recupero di Eder, lui e la sua intera famiglia possono contare sul nostro sostegno incondizionato."

Ogni membro dei Berlin Polar Bears sta sostenendo Tobias Eder durante il suo recupero. La notizia scioccante della malattia di Eder ha messo da parte l'aspetto sportivo per la squadra.

