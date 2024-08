- Nota di uno specialista: Abondanti foglie di castagno dal colore marrone nel sud-ovest

Intorno a metà agosto, i castagni in Baden-Württemberg iniziano a perdere le foglie in una caratteristica tonalità marrone. Di solito, questo segnala un'infestazione di larve di falena del castagno. Tuttavia, quest'anno, Olaf Zimmermann, un entomologo del Centro Tecnologico Agricolo Augustenberg a Karlsruhe, ha notato un'insolita alta frequenza di questo problema.

Le temperature elevate degli ultimi anni potrebbero essere la causa, poiché sono molto gradite agli insetti, originari del Sud-est Europa. Non ci sono molti predatori naturali per questa specie, fa notare Zimmermann, anche se ci sono alcune specie di vespe parassite. Purtroppo, le falene del castagno continuano a prosperare.

"Gli alberi non stanno morendo"

Ma c'è anche una buona notizia, secondo Zimmermann: i castagni non stanno morendo a causa di questa infestazione. Anche se la falena del castagno è stata una preoccupazione, non sono state segnalate morti di castagni a causa delle larve degli insetti. "Gli alberi sono piuttosto resistenti", afferma Zimmermann. Il danno principale è principalmente estetico, ma può rendere gli alberi più suscettibili ad altre malattie, secondo BUND Baden-Württemberg.

Se vuoi aiutare il tuo castagno, raccogliere le sue foglie cadute in autunno potrebbe essere utile. Questo perché le larve vivono all'interno delle foglie. Questa pratica è un efficace modo per gestire la prossima generazione di falene. Inoltre, fornisce dati utili sull'entità del danno per i database.

Solo il castagno a fiori bianchi è vulnerabile alle falene. Di conseguenza, i comuni sono incoraggiati a considerare la piantumazione di varietà di alberi a fiori rossi e ibridi, secondo Zimmermann.

Il parassita è gestibile

Dal punto di vista agrario, Zimmermann considera la falena del castagno relativamente gestibile. In confronto, il scarabeo giapponese, rilevato in Germania per la prima volta nel 2021, rappresenta una minaccia molto maggiore.

