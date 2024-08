- North Deich sta uccidendo il primo piagnucolone della stagione.

Negli stati tedeschi del Basso Sassonia e Schleswig-Holstein, la liberazione dei cuccioli di foca di quest'anno è iniziata nelle ultime settimane. Sull'isola di Juist, gli animali giovani Reinhard, Oskar, Odin e Fridtjof sono stati liberati nella libertà del Mare del Nord dopo un periodo medio di 53 giorni nella Stazione delle Foche di Norddeich, come ha riferito la struttura. Tutti e quattro avevano raggiunto il peso di almeno 25 chilogrammi per la liberazione. Nel Schleswig-Holstein, i primi animali sono già stati restituiti al Mare del Nord alla fine di luglio.

I primi animali trovati di questa stagione sono stati scoperti in entrambi gli stati federali a metà maggio. Secondo la più grande stazione delle foche di Friedrichskoog, più di 270 giovani foche sono state accolte per l'allevamento da allora. Attualmente, gli animali giovani vengono rilasciati quasi quotidianamente nel Schleswig-Holstein. Nel Basso Sassonia, un totale di circa 150 cuccioli sono stati portati alla stazione locale - 39 in più rispetto al 2023. "Il disturbo umano è un fattore principale per la separazione del cucciolo dalla madre", dice Peter Lienau, direttore della Stazione delle Foche di Norddeich.

I disturbi indeboliscono i cuccioli

Il tempo per l'allevamento delle foche nel Mare dei Wadden era effettivamente ottimale, secondo la Stazione delle Foche di Norddeich. Tuttavia, i primi ponti lunghi hanno causato disturbi intensi. I disturbi ripetuti possono impedire agli animali giovani di essere sufficientemente allattati e accumulare abbastanza energia e riserve di grasso. Altrimenti, consumano energia aggiuntiva fuggendo in acqua e nuotando.

I luoghi di nascita e di riposo nel parco nazionale sono generalmente nella zona di protezione 1 e non dovrebbero essere entrati. Le persone dovrebbero mantenere la massima distanza possibile dalle foche per evitare di disturbare gli animali selvatici.

La stagione dei cuccioli è finita - gli animali giovani sono ora generalmente già indipendenti

La Stazione delle Foche di Norddeich sottolinea che non ci sono stati cuccioli dal primo agosto. "Tutti gli animali che vengono ora incontrati da soli nel selvaggio sono già giovani animali indipendenti". In genere, non hanno bisogno della loro madre o dell'aiuto umano, "ma hanno urgentemente bisogno di pace". La stagione dei cuccioli delle foche nel Schleswig-Holstein inizia già a inizio maggio, con gli ultimi nati che si verificano a fine luglio.

Le stazioni delle foche di Friedrichskoog e Norddeich sono le uniche strutture autorizzate per l'accoglienza dei cuccioli in Germania secondo un accordo internazionale. Entrambe le strutture possono essere visitate dai visitatori.

Leggi anche: