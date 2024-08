- Norris si assicura la pole position a Monza.

Il pretendente al titolo di Formula 1 Lando Norris continua a intensificare la competizione del campionato con la sua seconda vittoria consecutiva in pole position. Il britannico al volante della McLaren ha sfrecciato verso la posizione di testa durante le qualifiche sul rapido circuito di Monza, lasciando il detentore del campionato Max Verstappen con un preoccupante divario sostanziale.

Il olandese, che non ha vinto una gara in cinque tentativi, è riuscito a malapena a ottenere una deludente settima posizione sabato. Norris ha superato Verstappen nella Red Bull di quasi sette decimi di secondo. "Siamo confusi", ha commentato il consulente della Red Bull Helmut Marko. "Qualcosa non quadra qui", ha detto, esprimendo che la situazione stava diventando seria.

Verstappen, che vantava un vantaggio di 70 punti su Norris prima della gara di domenica (ore 15:00 su Sky e RTL), rischia di perdere ulteriore terreno rispetto al pilota britannico, che ora ha conquistato cinque pole position. Norris era entusiasta dopo aver ottenuto la sua seconda pole position, mentre Oscar Piastri ha sigillato una perfetta prima fila per la squadra con la sua prestazione nell'altra McLaren.

Almeno una Ferrari è riuscita a ottenere un posto nella seconda fila, deludendo il pubblico di casa. Charles Leclerc ha finito quarto, ma ha dovuto lasciar passare il pilota britannico della Mercedes George Russell. Dietro alla seconda Ferrari, guidata da Carlos Sainz, e alla seconda Mercedes, guidata dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, c'era un deluso Verstappen. Nico Hülkenberg nella Haas ha finito decimo.

La caccia ai giri veloci è iniziata subito, per la gioia degli spalti gremiti. Tuttavia, hanno avuto un momento di tensione quando Sainz ha rischiato di cappottare a causa di un contatto con il ghiaino. Nella sua seconda tentativo, Sainz è migliorato, ma Norris aveva già impostato il ritmo, davanti a Leclerc. Verstappen è scivolato al sesto posto e le cose non sono migliorate per lui. Ha evitato per un pelo collisioni con Piastri e Sainz, entrambi con uscite premature dai box. Gli steward della gara hanno indagato entrambi gli incidenti.

Le qualifiche di Franco Colapinto sono finite prematuremente. L'argentino, che ha sostituito il sofferente Logan Sargeant negli Stati Uniti nella Williams, ha ottenuto solo il 18º posto.

La seconda sessione di qualifiche è iniziata con un ritardo a causa della necessità di pulire la pista in diversi punti. In seguito, il leader è cambiato spesso. Infine, Hamilton è stato il più veloce, avendo anche stabilito il tempo più veloce durante l'ultima sessione di prove libere.

La Ferrari ha ottenuto la pole position in entrambe le ultime stagioni, con Sainz nel 2021 e Leclerc nel 2022. Prima di questo, è stato Verstappen (2021) e Hamilton (2020). Questa volta, però, i due McLaren hanno dominato. Nella prima gara, Piastri ha guidato davanti a Norris, Russell e Hamilton. Verstappen ha lottato con l'aderenza, descrivendola come "orrenda", e inizialmente è stato l'ottavo. Tuttavia, Norris era in una classe a parte negli ultimi giri.

