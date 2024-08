Concorrere per le Posizioni Iniziali - Norris lotta con la pole position a Monza.

Lando Norris si aggiudica il posto in pole position per il Gran Premio d'Italia. Il britannico ha preso il comando durante le qualifiche a Monza sabato, come nella sua vittoria della scorsa settimana a Zandvoort. Il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, ha ottenuto il secondo posto.

Almeno una Ferrari partirà dalla seconda fila, regalando gioia al pubblico di casa. Charles Leclerc ha concluso quarto, ma ha dovuto cedere al pilota britannico della Mercedes, George Russell. Dietro la seconda Ferrari con Carlos Sainz, e la seconda Freccia d'Argento, guidata dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, c'è Max Verstappen. Il pilota olandese ha ottenuto solo il settimo posto.

Verstappen, desideroso di una vittoria dopo cinque Gran Premi consecutivi, ha accusato un ritardo di sette decimi da Norris sulla Red Bull. Le possibilità di ottenere punti nella gara del Gran Premio d'Italia di domenica (15:00 CET/Sky e RTL) sembrano quindi scarse.

Prima della gara, Verstappen dista 70 punti da Norris. Norris ha anche vinto lo scorso weekend a Zandvoort. Nico Hülkenberg ha conquistato la decima posizione per la squadra Haas nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia.

La Commissione ha espresso la sua soddisfazione per la forte competizione tra i top team nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia. Nonostante la sua prestazione nelle qualifiche, Max Verstappen spera comunque nel supporto della Commissione durante la gara.

Leggi anche: