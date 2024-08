Norris esprime il suo rimpianto per l'assenza di Verstappen durante la gara di casa di Norris.

È Max Verstappen destinato a faticare nella sua gara in casa a Zandvoort, con Lando Norris che spinge forte nelle qualificazioni per il Gran Premio del Belgio? Lewis Hamilton è di malumore.

A fatica Lando Norris ha conquistato la pole position, superando Max Verstappen, e si è mostrato sorprendentemente modesto. "Non mi aspetto una passeggiata, ci sono molte incertezze," ha dichiarato il pilota McLaren, pronto a prendere il via domenica (ore 15:00 su RTL, Sky e nel live ticker su ntv.de): "Si tratta dell'auto e del tempo - ma spero di costruire sui miei passati risultati." Il suo vantaggio su Verstappen, frustrato? Più di tre decimi di secondo. Shockante, ha ammesso Norris, "Sono stato un po' sorpreso dal divario." Soddisfatto ma non entusiasta, Verstappen ha riconosciuto il secondo posto. "Darò il massimo. Ma se sei più di tre decimi indietro, devi essere realistico," ha detto il pilota olandese prima della sua gara in casa a Zandvoort: "Ho dato il massimo, e sono felice di partire dalla prima fila."

Il circuito di Zandvoort sulla costa del mare del Nord olandese è stretto e offre poche opportunità di sorpasso. Una buona posizione di partenza è cruciale. Tuttavia, Verstappen potrebbe dover affrontare un prolungamento della sua serie di vittorie. Non ha ancora vinto nessuna delle ultime quattro gare e il suo vantaggio nel campionato su Norris attualmente ammonta a 78 punti. Oscar Piastri dall'Australia partirà terzo nella seconda McLaren, seguito da George Russell dal Regno Unito nella Mercedes.

Hülkenberg trionfa nello scontro in squadra

Tutti impotenti contro Norris, il cui vantaggio su Verstappen prima della 15ª delle 24 gare della stagione è di 78 punti, Norris ha commentato, "Il mio ultimo giro nelle qualificazioni è stato senza dubbio il migliore questo weekend." "L'auto è forte, mi sento bene e sono a mio agio in questa posizione."

Ma Norris dovrebbe stare attento: ha commesso diversi errori all'inizio questa stagione e ha compromesso un risultato migliore all'inizio. "Max mi darà del filo da torcere, soprattutto sul suo circuito," ha detto Norris: "Ma non vedo l'ora."

Il consulente di motorsport di Red Bull, Helmut Marko, ha già aumentato la pressione. "Lando non è esattamente il più forte ai box, è una speranza," ha detto su Sky, prima di aggiungere con forza, "Siamo ancora in gioco." Tuttavia, ha anche riconosciuto, "McLaren domina attualmente, dobbiamo trovare qualcosa."

Per Lewis Hamilton, le qualificazioni sono state un vero incubo. Il sette volte campione del mondo ha finito per un deludente 12° con la Mercedes. Nico Hülkenberg nella Haas ha finito 14°, ma almeno il veterano tedesco ha superato il suo compagno di squadra danese Kevin Magnussen, che ha finito 15°.

Durante le qualificazioni del Gran Premio del Belgio, Charles Leclerc della Ferrari ha segnato un tempo impressionante, assicurandosi il quarto posto, subito dietro George Russell. Dopo Verstappen, Norris e Piastri, Leclerc ha una possibilità di sfidare i primi tre durante la gara.

Domenica, il circuito stretto di Zandvoort potrebbe presentare opportunità per sorpassi strategici, e Leclerc, noto per il suo stile di guida aggressivo, è ansioso di sfruttare qualsiasi occasione.

