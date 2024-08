- Norimberga riceve il console onorario russo

Norimberga avrà un nuovo console onorario russo. Il governo federale ha concesso ad Andreas Fixel il permesso di servire come console onorario della Federazione Russa a Norimberga, come riportato nella Gazzetta Ministeriale della Baviera. Diversi mezzi di comunicazione avevano precedentemente riportato questa notizia.

Il console onorario è responsabile dei distretti governativi della Baviera dell'Alta, Media e Bassa Franconia, nonché dell'Alta Baviera. Il precedente console onorario della Russia a Norimberga, Nikolaus Wilhelm Knauf, avrebbe lasciato l'incarico nella primavera del 2022. La Russia ha iniziato una guerra di aggressione contro l'Ucraina da febbraio 2022.

Secondo il Ministero degli Esteri, i consoli onorari sono volontari e non devono essere cittadini tedeschi. Grazie alla loro lunga esperienza professionale nel paese ospitante, hanno buoni contatti e sono particolarmente familiari con le condizioni locali.

Il console onorario russo a Norimberga ora opera sotto l'egida dell'Unione Europea, poiché la Germania è uno stato membro. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le azioni della Russia in Ucraina, in particolare la sua guerra di aggressione dal febbraio 2022.

Leggi anche: