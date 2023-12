Nonostante una squadra da 800 milioni di dollari, la realtà colpisce Erik dieci Hag dopo un altro "inaccettabile" crollo del Manchester United

I tracolli sono diventati un tema ricorrente nella stagione del club dopo che la squadra di Erik ten Hag è stata completamente e totalmente surclassata nella sconfitta di giovedì per 3-0 dal Siviglia, con il club spagnolo che si è guadagnato il passaggio alle semifinali di Europa League con una vittoria aggregata per 5-2.

A dire il vero, Ten Hag si riterrà fortunato che la sua squadra abbia perso solo per tre gol in una serata in cui lo United è stato il secondo migliore in ogni reparto.

Se la totale mancanza di coesione e coordinazione sarà motivo di grande preoccupazione per l'olandese, l'aspetto forse più preoccupante è stata l'apparente mancanza di impegno, orgoglio e determinazione mostrata dai suoi giocatori.

Dal momento in cui i primi calamitosi errori di David de Gea e Harry Maguire - che al Ramón Sánchez-Pizjuán assomigliavano più a un duo comico che a un calciatore professionista - hanno regalato a Youssef En-Nesyri l'apertura del Siviglia, lo United non ha mai avuto l'impressione di rientrare in partita.

Lo United ha avuto una tregua dopo che il gol di Lucas Ocampos nel primo tempo è stato annullato per fuorigioco, ma ha solo ritardato l'inevitabile perché Loïc Badé ha raddoppiato il vantaggio del Siviglia a soli 90 secondi dalla fine del secondo tempo.

La pessima serata della squadra è stata aggravata da un altro errore clamoroso di De Gea, il cui tocco errato ha regalato a En-Nesyri una rete aperta per segnare il suo secondo gol della partita.

Nella conferenza stampa post-partita, Ten Hag ha fatto riferimento alle sconfitte per 7-0 contro il Liverpool e per 4-0 contro il Brentford nella Premier League inglese - senza menzionare il crollo della scorsa settimana nella gara di andata contro il Siviglia - e ha lamentato la mancanza di consistenza mostrata dalla sua squadra in questa stagione.

"Dobbiamo ammettere che abbiamo deluso noi stessi e i tifosi", ha dichiarato Ten Hag al sito web del club. Se vuoi vincere dei trofei, se vuoi avere successo, hai bisogno di tutto il carattere".

"Credo che in passato abbiano dimostrato di essere in grado di farlo, ma stasera non siamo stati abbastanza bravi. Era evidente, era chiaro.

"Non siamo stati all'altezza degli standard che ci si può aspettare da una squadra come il Manchester United. Dobbiamo migliorare. Tutti si aspettano standard più elevati dal Manchester United".

Il Manchester United ha speso circa 860 milioni di dollari per l'ingaggio dei giocatori nelle ultime cinque stagioni, mettendo insieme una delle squadre più costose del calcio mondiale.

Tuttavia, troppo spesso le prestazioni della squadra non sono state all'altezza dell'enorme esborso finanziario.

I tifosi dello United avevano sperato che il club avesse finalmente voltato pagina dopo che la squadra aveva collezionato una sola sconfitta in 19 partite dopo la Coppa del Mondo, ma la facciata si è infranta con l'umiliazione per 7-0 subita dal Liverpool.

Sebbene Ten Hag sia comprensibilmente frustrato per la prestazione nel suo complesso, sembra aver perso la pazienza soprattutto per la mancanza di impegno dei giocatori e ha ammesso che la sua squadra è stata superata dal Siviglia.

"Devo ammetterlo, è la verità", ha detto Ten Hag. "È difficile, è dura, ma è la verità. Non può essere. È inaccettabile".

"Penso che in passato abbiamo dimostrato di essere in grado di riprenderci molto velocemente. Lo abbiamo fatto molte volte in questa stagione, quello che dobbiamo imparare è iniziare meglio le partite, con più voglia, più pressing, più compostezza sulla palla. Quando si subisce una battuta d'arresto, bisogna affrontarla e andare avanti.

"Sì, è la verità, dobbiamo migliorare. Non si tratta di abilità di gioco, ma di carattere. Quindi essere composti e avere voglia e passione. Loro avevano più voglia di vincere, non è possibile. Penso che sia inaccettabile".

L'argenteria sotto forma di Coppa di Lega, sebbene non sia il livello di successo a cui è abituato un club con la storia e la statura dello United, offre una prova tangibile di alcuni progressi sotto Ten Hag.

Ora la squadra affronta una semifinale di FA Cup cruciale domenica contro un Brighton in forma che ha registrato solo due sconfitte nelle ultime 17 partite.

La vittoria in FA Cup e la qualificazione alla Champions League della prossima stagione - che non è affatto scontata con lo United a soli sei punti dal quinto posto - modificherebbero certamente il modo in cui questa stagione verrà analizzata e ricordata una volta terminata.

"È solo la mentalità che deve cambiare, sappiamo che sarà un avversario completamente diverso, uno stile completamente diverso, quindi penso che da domani ci concentreremo sul Brighton", ha detto Ten Hag a BT Sport.

Parlando con MUTV, ha aggiunto: "Sappiamo che [si tratta di una partita importante] e questo è ciò che abbiamo appena detto [ai giocatori] nello spogliatoio. Sappiamo cosa fare e abbiamo bisogno di un grande passo avanti, di standard più elevati, di una prestazione migliore per battere il Brighton, perché è una squadra tosta".

"Dobbiamo dare energia, questo è assolutamente chiaro. Ma poi serve una prestazione diversa come quella di oggi".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com