- Nonostante una minima riduzione delle emissioni di CO2 a Brema.

A Bremen, le emissioni di CO2 dannose hanno mostrato una riduzione minima. Secondo i dati del dipartimento ambientale del 2022, circa 10,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica sono state rilasciate, con un lieve calo del 0,2% rispetto all'anno precedente. Questa diminuzione è stata evidenziata dalla senatrice dell'ambiente Kathrin Moosdorf (Verdi), che ha sottolineato la necessità di azioni più aggressive per la riduzione del CO2.

Le famiglie, le attività commerciali e il commercio hanno recentemente registrato una diminuzione significativa del consumo di CO2, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia dopo la guerra in Ucraina e delle condizioni climatiche favorevoli. Tuttavia, le emissioni del traffico e della produzione di energia sono aumentate. La causa di questo è l'aumento del numero di viaggiatori e l'aumento dell'uso del carbone invece del gas nella produzione di energia, a seguito della pandemia.

Brema si prefigge di diventare uno stato completamente a basse emissioni di carbonio entro il 2038, privo di qualsiasi emissione di CO2. Un importante traguardo deve essere raggiunto entro il 2030 - entro tale data, le emissioni devono essere quasi dimezzate. Il Piano d'Azione per la Protezione del Clima è progettato per aiutare a raggiungere questo obiettivo impegnativo.

Nonostante la diminuzione del consumo di CO2 delle famiglie, delle attività commerciali e del commercio, l'inquinamento ambientale complessivo dovuto a fonti di inquinamento come il traffico e la produzione di energia continua ad aumentare. Di conseguenza, il dipartimento dell'ambiente di Brema deve attuare politiche più stringenti per raggiungere l'obiettivo di diventare completamente a basse emissioni di carbonio entro il 2038, riducendo le emissioni quasi della metà entro il 2030, come previsto nel Piano d'Azione per la Protezione del Clima.

Leggi anche: