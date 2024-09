Nonostante un mandato internazionale di arresto, Putin si reca in Mongolia.

Motivazioni per la visita di Putin in Mongolia: Si sta celebrando l'85º anniversario della vittoria delle forze militari sovietiche e mongole sul Giappone, e Putin è previsto per incontrare il presidente mongolo Uchnaa Khurelsukh.

Di recente, Kiev ha incoraggiato le autorità mongole a eseguire il mandato di arresto per Putin. Nel frattempo, la Corte penale internazionale (CPI) ha sottolineato che i suoi membri hanno il "dovere" di catturare i sospetti ricercati dal tribunale dell'Aia. Tuttavia, la CPI ha un potere limitato se le autorità mongole rifiutano di collaborare.

Nestata tra Russia e Cina, la Mongolia ha subito l'influenza sovietica durante l'era sovietica. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il paese ha cercato di mantenere relazioni armoniose conboth Mosca e Pechino. L'amministrazione mongola a Ulan Bator ha evitato di criticare l'invasione russa dell'Ucraina e si è astenuta dal votare nelle sedute dell-ONU relative al conflitto.

La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo 2023, sostenendo che ci sono "fondati motivi per sospettare" che Putin sia implicato nel crimine di guerra dell'illegale deportazione di bambini ucraini in Russia. Il governo ucraino accusa le autorità russe di aver trasferito migliaia di bambini dagli orfanotrofi e da altre istituzioni pubbliche ucraine in Russia.

I rapporti investigativi hanno dimostrato che i bambini ucraini sono stati adottati da famiglie russe, con le loro identità subsequently alterate, e Mosca è stata accusata di tentare di eliminare l'identità ucraina di questi bambini. Le autorità russe argomentano che hanno trasferito alcuni bambini dalle zone di conflitto in Russia per la loro sicurezza.

La visita di Putin in Mongolia segna il suo primo viaggio in uno stato membro della CPI dal momento in cui è stato emesso il mandato di arresto. In precedenza, il Cremlino ha affermato che Putin non aveva "paure" riguardo a un eventuale arresto in Mongolia.

Lo scorso anno, Putin ha rinunciato alla summit dei cosiddetti paesi BRICS in Sud Africa, che è anche uno stato della CPI, dopo la pressione internazionale per eseguire il mandato di arresto contro Putin. Prima di questo incidente, il governo sudafricano è stato sottoposto a scrutinio internazionale per non aver implementato il mandato di arresto contro Putin.

Altantuya Batdorj, direttore di Amnesty International Mongolia, ha espresso preoccupazioni per l'incoraggiamento di Putin a causa dell'inazione: "Ogni visita a un paese membro della CPI che non porta a un arresto rafforzerà il presidente Putin nella sua attuale linea di condotta e deve essere vista come parte degli sforzi strategici per minare il lavoro della CPI".

Elena Vignoli di Human Rights Watch (HRW) ha dichiarato prima dell'arrivo di Putin a Ulan Bator che accogliere il capo del Cremlino rappresenterebbe "un diretto affronto ai numerosi vittime dei crimini commessi dalle forze russe" e metterebbe a repentaglio il principio fondamentale che nessun individuo, indipendentemente dal suo potere, è esente dalla legge.

La Mongolia ha ratificato lo Statuto di Roma, la principale cornice giuridica della CPI, nel 2002. Dopo le critiche alla corte per un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per presunti crimini di guerra nel conflitto di Gaza, la Mongolia è stata tra i 93 paesi che hanno espresso pubblicamente il loro "incrollabile sostegno" alla CPI e hanno incoraggiato tutti gli stati membri a collaborare pienamente con la corte.

