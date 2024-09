Nonostante un mandato internazionale di arresto, Putin partecipa a un evento commemorativo in Mongolia.

Il Presidente russo Vladimir Putin partecipa alle celebrazioni in Mongolia il martedì per commemorate l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sul Giappone. Si tratta del primo viaggio di Putin come capo del Cremlino in una nazione che fa parte della Corte penale...