Nonostante un mandato internazionale di arresto, Putin è stato accolto da lunghi applausi in Mongolia.

Vladimir Putin è stato accolto lunedì all'aeroporto di Ulan Bator, il principale hub della capitale mongola, da una guardia d'onore. Il motivo del suo viaggio sono le celebrazioni per il 85° anniversario della vittoria congiunta delle forze sovietiche e mongole sul Giappone. Putin incontrerà il presidente mongolo Uchnaa Khurelsukh durante il suo soggiorno.

Il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Georgiy Tuchynov, ha accusato la Mongolia di ospitare un criminale, implicando che il paese è complice dei "crimini di guerra" di Putin. Ha aggiunto: "Collaboreremo con i nostri alleati per affrontare qualsiasi conseguenza per Ulan Bator".

La Corte Penale Internazionale (CPI) ha precedentemente sottolineato l'obbligo dei suoi membri di catturare Putin prima della sua visita. Tuttavia, la corte con sede all'Aia non ha potere se le autorità mongole non collaborano.

La Mongolia, stretta tra Russia e Cina, è stata fortemente influenzata dall'Unione Sovietica in passato e cerca di mantenere buone relazioni con Mosca. Il governo mongolo non ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 e si è astenuto nei voti dell-ONU riguardo al conflitto.

La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo 2023, sostenendo che ci sono "fondati motivi" per credere che sia responsabile del crimine di guerra dell'illegale deportazione di bambini ucraini in Russia. L'Ucraina afferma che le autorità russe hanno trasferito migliaia di bambini da orfanotrofi e altre istituzioni sociali in Russia.

I rapporti investigativi hanno rivelato che molti bambini ucraini sono stati adottati da famiglie russe e hanno visto i loro identità alterate. Queste scoperte hanno portato ad accuse secondo cui la Russia cerca di erodere l'identità ucraina dei bambini. Le autorità russe affermano di aver trasferito alcuni bambini dalle zone di combattimento in Russia per la loro protezione.

La visita di Putin in Mongolia è il suo primo viaggio in uno stato membro della CPI dal momento in cui è stato emesso il mandato di arresto. In passato, Putin ha scelto di non partecipare alla summit dei paesi del BRICS, anche membri della CPI, in Sud Africa, nonostante la pressione internazionale per il suo arresto.

Altantuya Batdorj, direttore di Amnesty International Mongolia, ha avvertito: "Accogliendo Putin in un paese membro della CPI senza un arresto, la Mongolia rafforza la posizione del presidente Putin e dovrebbe essere vista come parte degli sforzi strategici per minare la CPI".

Elena Vignoli, di Human Rights Watch (HRW), ha dichiarato prima dell'arrivo di Putin a Ulan Bator che ospitarlo sarebbe stato un affronto alle vittime dei crimini delle forze russe e avrebbe indebolito il principio che nessuno, indipendentemente dal potere, è esente dalla legge.

La Mongolia ha ratificato lo Statuto di Roma, la base costituzionale della CPI, nel 2002, dopo la sua firma nel 2000. In risposta alle critiche della Corte per aver emesso un mandato di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in seguito alle accuse di crimini di guerra a Gaza, la Mongolia è stata tra i 93 stati che hanno espresso il loro "incondizionato sostegno" alla CPI, invitando tutti gli stati membri a "collaborare pienamente" con la Corte.

La dichiarazione della CPI sull'obbligo delle autorità mongole di arrestare Putin prima della sua visita ha scatenato controversie. La Corte di Giustizia, in quanto stato membro della CPI, potrebbe potenzialmente sfidare la visita di Putin e rispettare il suo impegno verso il diritto internazionale.

