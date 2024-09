- Nonostante un mandato di arresto, Putin si avventura in Mongolia senza ostacoli o disturbi.

Ucraina Condanna la Mongolia per l'Ospitalità a Putin, Chiede Conseguenze

Secondo il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino, Georgy Tychyj, la Mongolia è nel torto per aver offerto rifugio al presidente russo Vladimir Putin, aiutando così la sua fuga dai sistemi di giustizia internazionale. Questa affermazione è stata fatta in una dichiarazione rilasciata da Kyiv. In questo modo, la Mongolia sostiene i presunti "crimini di guerra" di Putin.

La Mongolia Sceglie di Ignorare il Mandato di Arresto Contro Putin

In risposta alla dichiarazione di Tychyj, ha dichiarato: "Collaboreremo con i nostri alleati per rendere spiacevole questa situazione per Ulan Bator". Ha inoltre spiegato che il disinteresse della Mongolia per il mandato di arresto internazionale dell'ICC contro Putin mina gravemente l'ICC e il sistema di giustizia penale internazionale in generale.

La Corte Penale Internazionale ha emesso il mandato lo scorso marzo, in relazione all'invasione della Russia dell'Ucraina. La corte ritiene Putin responsabile del trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia. Putin è previsto per incontrare il presidente della Mongolia, Uchnaagiin Khürelsükh, martedì, su invito di quest'ultimo, con l'obiettivo di rafforzare la loro partnership.

Il Cremlino Rimane Imperturbabile

La Mongolia, che fa parte dell'ICC, avrebbe dovuto arrestare Putin durante il suo soggiorno a Ulan Bator. Tuttavia, la Russia non sembra preoccupata per la sicurezza di Putin a causa dei buoni rapporti tra i due paesi. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, la visita di Putin in un paese sotto la giurisdizione della Corte di L'Aia, data la sua guerra in corso contro l'Ucraina, non rappresenta una minaccia.

La Mongolia cerca di mantenere relazioni armoniose con sia la potente vicina cinese della Russia che i paesi occidentali. Data la dipendenza della Mongolia dalle risorse russe, è improbabile che il paese metta a rischio le sue relazioni detenendo Putin. La visita di Putin in Mongolia intende dimostrare la sua presenza internazionale despite the ongoing conflict.

Il presidente del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per la decisione della Mongolia di ospitare Putin, affermando che mina il sistema di giustizia penale internazionale. Nel suo discorso al Parlamento europeo, ha invitato i membri a prendere provvedimenti contro la Mongolia per aver ignorato il mandato di arresto internazionale dell'ICC contro il presidente russo Vladimir Putin.

