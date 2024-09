Nonostante siano i paesi ad alto reddito a guidare il pacchetto di spese sanitarie, gli Stati Uniti sono in ritardo in indicatori cruciali di salute, secondo recenti scoperte.

In confronto a nove altre nazioni ricche, gli Stati Uniti si sono classificati ultimi quest'anno, mostrando una speranza di vita più bassa e tassi di mortalità e malattie più alti nonostante siano quelli che investono di più nel settore sanitario, come evidenziato in un rapporto pubblicato giovedì dall'organizzazione di ricerca indipendente The Commonwealth Fund.

I paesi con le migliori prestazioni nel rapporto erano l'Australia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

Come ha dichiarato il dottor Joseph Betancourt, presidente di The Commonwealth Fund, in una conferenza stampa, "Questo rapporto dimostra che il nostro sistema sanitario continua a essere significativamente indietro rispetto ad altri paesi nel soddisfare i bisogni sanitari fondamentali dei nostri cittadini. Nonostante gli Stati Uniti spendano più di ogni altro paese per la salute, gli americani soffrono di peggiori condizioni di salute, muoiono a età più giovani e lottano per permettersi servizi sanitari essenziali. Spendiamo di più e otteniamo meno valore per il nostro investimento."

Durante la conferenza, Betancourt, un medico di medicina generale, ha condiviso le sue esperienze nel gestire pazienti che non possono permettersi medicinali necessari, nel combattere con le compagnie assicurative per cure negate e nel trattare pazienti anziani che hanno sofferto per anni di malattie non coperte dall'assicurazione. Ha sottolineato le lezioni che gli Stati Uniti potrebbero apprendere da altri paesi per rafforzare la consegna e i risultati della cura.

"Questo rapporto fornisce una mappa per i leader sanitari e i decisori politici su come gli Stati Uniti possono raggiungere una cura più equa e accessibile per tutti i loro cittadini," ha detto Betancourt.

Gli investigatori di The Commonwealth Fund hanno valutato e analizzato le prestazioni dei sistemi sanitari di dieci paesi: Australia, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Hanno esaminato come questi sistemi si sono comportati in 70 indicatori in cinque aree fondamentali in ogni paese: accesso alle cure, processo sanitario, efficienza amministrativa, uguaglianza e risultati sanitari. Le valutazioni sono state effettuate utilizzando dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Our World in Data e i sondaggi condotti da The Commonwealth Fund.

Sulla base dei loro risultati, i paesi con le migliori classifiche in tutte e cinque le aree critiche erano:

Australia Paesi Bassi Regno Unito Nuova Zelanda Francia

Al contrario, i paesi con le peggiori classifiche in tutte e cinque le aree critiche erano:

Svezia Canada Svizzera Germania Stati Uniti

Nell'analizzare ogni paese in ogni dominio critico, gli Stati Uniti si sono classificati ultimi per l'accesso alle cure, indicando le maggiori difficoltà che gli americani incontrano nel cercare e permettersi cure sanitarie. Il paese si è anche classificato ultimo per i risultati sanitari, inclusi malattie acute, malattie croniche e mortalità.

I ricercatori hanno notato che gli individui negli Stati Uniti vivevano meno a lungo e affrontavano il maggior numero di morti evitabili tra i dieci paesi, con gli Stati Uniti che avevano i tassi più alti di mortalità legata al COVID-19 per persone sotto i 75 anni, secondo il rapporto.

Gli Stati Uniti si sono classificati noni per l'uguaglianza, indicando disuguaglianze nel modo in cui individui di diversi livelli di reddito e background accedono e vivono le cure sanitarie. Il paese si è anche classificato nono per l'efficienza amministrativa, suggerendo che medici e pazienti negli Stati Uniti affrontano più approvazioni assicurative e complicazioni relative alla fatturazione.

"Le esigenze amministrative possono consumare tempo e denaro per i pazienti e i medici," ha osservato Reginald Williams II, vicepresidente per la politica sanitaria e le innovazioni della pratica internazionale di The Commonwealth Fund durante la conferenza.

"Molti paesi hanno semplificato i loro sistemi sanitari e di pagamento attraverso leggi, regolamentazioni e standardizzazione, come l'applicazione di pagamenti standardizzati a tutti i medici per i servizi su base regionale, fornendo informazioni chiare sui costi dei servizi e sulle responsabilità dei pazienti," ha aggiunto.

Tuttavia, gli Stati Uniti si sono classificati bene per il processo di cura, il che indica che le cure che forniscono includono aspetti o attributi essenziali associati alle cure di alta qualità.

I ricercatori hanno notato che i paesi potrebbero apprendere lezioni preziose gli uni dagli altri, anche se le prestazioni in tutti i paesi erano relativamente vicine, con gli Stati Uniti come l'unica chiara eccezione. I nove paesi rimanenti, che avevano tutti copertura universale, avevano copayments più piccoli per i servizi sanitari, migliorando sia l'accesso che l'accessibilità.

"Una parte significativa del cattivo funzionamento del sistema sanitario degli Stati Uniti ha a che fare con l'accesso e l'uguaglianza delle cure, che sono influenzati in modo pesante dalla disponibilità dell'assicurazione," ha dichiarato il dottor David Blumenthal, ex presidente di The Commonwealth Fund durante la conferenza.

"Gli Stati Uniti sono indietro in termini di individui non assicurati - ancora circa 20 milioni senza copertura - nonostante un record storico basso, e l'accesso ai servizi di base per le popolazioni a basso reddito è limitato," ha aggiunto.

Il rapporto ha anche evidenziato che la spesa per la salute era simile in altri paesi, ma più alta negli Stati Uniti, che spendono molto di più per la salute ma soffrono di prestazioni scadenti.

Per migliorare il sistema sanitario degli Stati Uniti, il rapporto suggerisce di espandere la copertura assicurativa, ridurre le disuguaglianze nell'accesso e nella qualità delle cure e minimizzare il carico amministrativo e le complessità dei piani assicurativi.

Ha anche sottolineato l'importanza degli investimenti degli Stati Uniti in interventi al di fuori del settore sanitario, affrontando i determinanti sociali della salute, inclusi la povertà, senzatetto, fame, discriminazione, violenza legata alle armi e abuso di sostanze.

Inoltre, il rapporto promuove un sistema di cure primarie più forte negli Stati Uniti.

Le classifiche del nuovo rapporto rispecchiavano quelle di un documento pubblicato l'anno precedente dal Commonwealth Fund, che aveva rivelato che gli Stati Uniti avevano i tassi più alti di mortalità da condizioni prevenibili o trattabili e i tassi più alti di mortalità materna e infantile, nonostante spendessero più di qualsiasi altra nazione ad alto reddito in settori sanitari.

"Non stiamo ottenendo il massimo rendimento dal nostro investimento in salute", ha dichiarato il dottor Georges Benjamin, direttore esecutivo dell'Associazione Americana di Igiene Pubblica, che non era connesso a nessuno dei due rapporti, lo scorso anno.

Per affrontare le carenze del sistema sanitario degli Stati Uniti, Benjamin ha suggerito tre strategie.

"Siamo ancora l'unica nazione senza assistenza sanitaria universale o accesso per tutti i cittadini", ha detto Benjamin.

In secondo luogo, "siamo indietro rispetto ad altre nazioni nella prevenzione primaria e il nostro sistema di igiene pubblica rimane diviso", ha aggiunto. "Il terzo problema è che sottofinanziamo le iniziative sociali rispetto ad altre nazioni industrializzate. Loro investono nel supporto frontline per i loro cittadini, mentre noi ci concentriamo sul trattamento della malattia".

