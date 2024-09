Nonostante si preveda una diminuzione delle spese dei consumatori, l'economia americana mostra una crescita più forte del previsto.

Con una sorpresa, l'economia degli Stati Uniti ha mostrato una performance migliorata rispetto alle previsioni durante il periodo primaverile. Il Dipartimento del Commercio ha riferito un tasso di espansione annualizzato del 3,0% per il trimestre da aprile a giugno, superando la crescita prevista del 2,9%.

L'economia trainante degli Stati Uniti ha registrato una crescita del 1,6% nel primo trimestre. Il miglioramento successivo è stato dovuto principalmente a un'impennata senza precedenti degli investimenti privati. Purtroppo, la spesa personale, un fattore vitale per l'economia degli Stati Uniti, si è espansa a un ritmo inferiore a quello dell'economia generale.

I dati forniti dagli Stati Uniti sono su base annualizzata, il che significa che rappresentano una crescita di un anno intero se estrapolati. Questo metodo fornisce un'indicazione di quanto l'economia crescerebbe se la tendenza attuale persistesse per un anno. È importante notare che l'Europa utilizza un approccio diverso, rendendo le comparazioni tra i continenti difficili. Per confrontare le figure di crescita degli Stati Uniti con quelle dell'Europa, sarebbe necessario dividere il tasso degli Stati Uniti per quattro.

Con i positivi dati di crescita economica, mi sento propenso ad acquistare alcune azioni. Data la crescita sostenuta, è probabile che le imprese vedano aumenti dei profitti.

