- Nonostante l'opposizione delle manifestazioni di destra, le operazioni presso il CSD di Zwickau continuano a funzionare in modo efficace.

Migliaia di persone hanno partecipato al Festival di Christopher Street (CSF) a Zwickau, suscitando controversie da parte di gruppi estremisti di destra. Inizialmente, le autorità hanno affermato che l'evento si è svolto per lo più senza incidenti. Le autorità avevano preparato meticolosamente per l'evento a Zwickau. Simultaneamente, la fazione radicale III. Weg aveva annunciato un contro-raccolta. Originariamente, le autorità stimavano circa 450 partecipanti al CSF e circa 150 contro-demonstranti.

Come misura precauzionale, il Presidente della Polizia Dirk Lichtenberger ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è gestire un CSF flawless e pacifico, cercando di evitare uno scontro immediato tra i vari gruppi presenti". Un fotografo della dpa ha riferito la presenza di numerosi agenti di polizia, nonché due cannoni ad acqua, un veicolo speciale corazzato e un elicottero.

A agosto, il CSF a Bautzen ha richiesto protezione della polizia. Circa 1.000 partecipanti al CSF si sono scontrati con circa 680 persone del circolo di estrema destra. Le autorità hanno aperto 14 indagini penali e sette procedimenti per violazioni amministrative, tra cui un caso di lesioni personali, due casi di incitamento e un caso riguardante simboli di organizzazioni anticonstitutional e terroristiche.

Ogni anno, il Christopher Street Festival viene celebrato in diverse aree urbane in tutto il mondo per ricordare gli eventi del 28 giugno 1969 a New York, quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in un bar di Christopher Street, scatenando giorni di proteste da parte di persone LGBTQ+. Il CSF è inteso per commemorare e onorare i loro diritti.

Dopo il successo nella gestione del CSF a Zwickau, sono diventate più comuni le discussioni sull'organizzazione dell'evento del Christopher Street Day in altre città. Purtroppo, alcune di queste celebrazioni incontrano anche resistenza da parte dei gruppi di destra, come dimostrato durante il CSF a Bautzen.

