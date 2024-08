Nonostante le sfide, l'UE mantiene la sua forza rispetto all'AfD (Alternative für Deutschland)

In Sassonia e Turingia, l'Alternativa per la Germania (AfD) sta dando filo da torcere alla Unione poco prima delle elezioni statali. Tuttavia, a livello nazionale, i partiti dell'Unione mantengono un vantaggio, secondo il RTL/ntv Trendbarometer. La Unione Cristiano-Democratica/Cristiano-Sociale (CDU/CSU) potrebbe addirittura rafforzare il proprio vantaggio.

I tedeschi sono principalmente in ferie estive e non si concentrano sulle prossime elezioni del Bundestag, attualmente in pausa. Le preferenze dei partiti dei tedeschi, secondo il sondaggio Forsa per il RTL/ntv Trendbarometer, sono rimaste pressoché invariati.

L'unica eccezione è rappresentata dai partiti dell'Unione (31%), che hanno registrato un miglioramento di un punto percentuale a livello nazionale. Mentre la CDU/CSU è a malapena in vantaggio sull'AfD nelle elezioni statali della Sassonia e addirittura nove punti indietro in Turingia, mantiene il vantaggio a livello nazionale.

Se le elezioni del Bundestag si tenessero questa settimana, i risultati potrebbero essere i seguenti: CDU/CSU 31% (elezioni del Bundestag del settembre 2021: 24,1%), AfD 17% (10,3%), SPD 15% (25,7%), Verdi 11% (14,8%), FDP 5% (11,5%), Sinistra 3% (4,9%).

Se i tedeschi eleggessero direttamente il cancelliere federale, il 26% sceglierebbe tra Friedrich Merz e Olaf Scholz. Si tratta di un calo di un punto percentuale rispetto alla settimana scorsa. Il 46% dei rispondenti rimane indeciso tra i due. Il sostegno a Scholz tra gli elettori dell'SPD rimane notevolmente più alto di quello a Merz tra i sostenitori dell'Unione, rispettivamente al 71% e al 59%.

Il 20% dei rispondenti ritiene che la CDU e la CSU siano le più adatte a gestire le sfide della Germania, in aumento di un punto percentuale rispetto alla settimana scorsa. L'8% si fida dell'SPD, e il 6% si fida dei Verdi o dell'AfD. Il 53% non si fida di alcun partito per affrontare le sfide della Germania.

L'argomento principale della scorsa settimana è stata la guerra in Ucraina, menzionata dal 49% dei rispondenti. A seguire, il conflitto Israele-Palestina con il 27%, la campagna elettorale degli Stati Uniti con il 18%, le Olimpiadi con il 19% e la situazione economica del paese con il 29%. Il governo federale è stato menzionato dal 27%, l'immigrazione dal 7% e il clima e l'ambiente dal 7%.

I dati del RTL/ntv Trendbarometer sono stati raccolti dall'istituto di ricerche di mercato e opinioni Forsa, su incarico di RTL Germania, tra il 13 e il 19 agosto 2022. Sono stati intervistati 2.503 rispondenti. La tolleranza di errore statistica è del ±2,5%.

Per ulteriori informazioni su Forsa, clicca qui.I sondaggi Forsa sono commissionati da RTL Germania.

Leggi anche: