Nonostante le previsioni superate, le azioni di Nvidia continuano a scendere in valore.

Gli esperti avevano previsto un fatturato trimestrale di 28,8 miliardi di dollari. Come ha dichiarato Matt Britzman, analista di Hargreaves Lansdown, "Nvidia continua a smentire le tendenze". Incredibilmente, i guadagni di Nvidia sono schizzati a 16,5 miliardi di dollari, con un aumento del 168% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, la reazione degli investitori suggerisce che questo non è stato sufficiente a soddisfare il mercato, ha osservato Britzman. "Non si tratta solo di superare le previsioni, ma di superarli in modo netto. E i risultati di oggi sembrano aver lasciato gli investitori un po' delusi". C'è una crescente preoccupazione che la crescita di Nvidia, trainata dall'aumento della machine learning (ML), possa indicare un ritorno alla normalità.

In precedenza, Nvidia era principalmente conosciuta come fornitrice di chip grafici per PC da gioco dal grande pubblico. Tuttavia, i suoi semiconduttori avanzati hanno un'ampia gamma di applicazioni in nuove applicazioni di ML che richiedono una potenza di calcolo elevata. Giganti come Microsoft, Google, Meta, Tesla e Amazon utilizzano attualmente la tecnologia Nvidia per i loro modelli di ML.

Il meteoric rise di Nvidia in borsa è stato momentaneamente interrotto a luglio quando sono state sollevate domande sui profitti imminenti dalla ML generativa. Tuttavia, il prezzo delle azioni è risalito e ha quasi raggiunto i valori massimi di qualche mese fa, quando l'azienda è diventata momentaneamente la più quotata al mondo per capitalizzazione di mercato.

In futuro, l'azienda continua a prevedere una crescita del fatturato che la maggior parte delle organizzazioni può solo invidiare. Per il prossimo trimestre, punta a 32,5 miliardi di dollari di fatturato, che supera ancora una volta le previsioni degli analisti (31,7 miliardi di dollari).

La domanda per i semiconduttori di Nvidia, in particolare l'Hopper, è impressionante. L'Hopper è una linea di microprocessori, inclusa l'H100, il prodotto di punta di Nvidia, che è estremamente popolare e costa decine di migliaia di dollari per unità.

Nonostante abbia superato le previsioni degli analisti di una notevole quantità, gli investitori hanno espresso delusione per i guadagni di Nvidia, suggerendo la necessità di risultati che non solo incontrino, ma superino costantemente le aspettative. Questa presunta underperformance potrebbe derivare dalle aspettative del mercato aumentate a causa del successo costante di Nvidia in settori emergenti come la machine learning.

