Nonostante le preoccupazioni per un potenziale rallentamento, il motore economico americano continua a funzionare con vigore.

Le spese al dettaglio negli USA sono leggermente aumentate dello 0.1% ad agosto rispetto a luglio, secondo il rapporto del Dipartimento del Commercio di martedì. Anche se questo tasso di crescita è più lento rispetto alla revisione del 1.1% di luglio, ha superato la prevista flessione del 0.2%. I dati tengono conto delle fluttuazioni stagionali ma non dell'inflazione.

Questa crescita viene vista positivamente per l'economia americana, poiché le spese dei consumatori rappresentano quasi due terzi della produzione economica del paese. Le vendite al dettaglio contribuiscono in modo sostanziale alle spese totali.

Questo rapporto, pubblicato di martedì, è l'ultimo aggiornamento economico significativo prima che la Federal Reserve annunci la sua prossima decisione sui tassi di interesse il giorno successivo. I dati non hanno un impatto significativo sulla portata della prevista riduzione dei tassi. La discussione sul fatto che la Federal Reserve implementerà una riduzione dei tassi di un quarto di punto o un aggiustamento di mezza punto è diventata più intensa di recente.

La salute dell'economia USA, in particolare il mercato del lavoro, è molto rilevante per la Federal Reserve e per Wall Street, che si aspetta riduzioni aggressive dei tassi da parte della banca centrale. Attualmente, gli Employers stanno assumendo meno lavoratori e per i cercatori di lavoro è più difficile trovare un nuovo lavoro. Il tasso di disoccupazione è aumentato rapidamente nell'ultimo anno, raggiungendo il 4.2% lo scorso mese rispetto al 3.8% dell'anno precedente.

Un mercato del lavoro stagnante potrebbe portare a una significativa diminuzione delle spese dei consumatori, potenzialmente con un impatto negativo sull'economia USA. Le imprese potrebbero quindi essere costrette a rivedere le loro strategie di assunzione, con i consumatori che spendono di meno, potenzialmente innescando un ciclo di feedback negativo in cui i consumatori spendono di meno a causa dei licenziamenti, secondo gli economisti. La Federal Reserve potrebbe intervenire per prevenire questo fenomeno riducendo i costi del prestito.

Piani di spesa dei consumatori cauti

Anche se le spese dei consumatori rimangono superiori ai livelli pre-pandemici, i recenti sondaggi mostrano una lieve diminuzione delle spese future.

Nella survey del Federal Reserve Bank of New York di agosto, i rispondenti hanno segnalato un aumento del 5% annuale delle spese delle famiglie in termini nominali, in aumento rispetto al 4.6% di aprile.

Tuttavia, la survey ha mostrato una lieve diminuzione della crescita prevista delle spese complessive mensili, che si è rallentata al 3% ad agosto. Nonostante ciò, rimane al di sopra dei livelli del 2019, anche se scende sotto il picco del 5.4% di aprile 2022.

Una survey separata della Bank of America pubblicata venerdì ha rispecchiato questa tendenza, suggerendo una diminuzione delle aspettative di spesa per i prossimi anni, sia per i prossimi 3 mesi che per i prossimi 12 mesi.

"Ciò suggerisce un consumatore che diventa sempre più selettivo su dove spendere i suoi soldi", ha detto Robert F. Ohmes, analista di ricerca di Bank of America Securities.

Questo atteggiamento di spesa cauta è probabilmente più dovuto ai bilanciamenti del budget che alle paure di disoccupazione, ha dichiarato Ohmes, citando i prezzi del cibo come esempio. Nel decennio precedente la pandemia, i prezzi del cibo hanno mantenuto un tasso di crescita relativamente stabile inferiore al 1%.

Tuttavia, l'inflazione dei prezzi del cibo è aumentata significativamente negli ultimi anni, raggiungendo un aumento del 27% rispetto a cinque anni fa. Se i guadagni sono aumentati del 15%, ma i prezzi del cibo sono aumentati del 27%, i consumatori devono necessariamente acquistare meno di un prodotto specifico per mantenere la loro posizione finanziaria, ha spiegato Ohmes.

L'inflazione dei prezzi del cibo è diminuita significativamente nell'ultimo anno, secondo i dati dell'ndice dei prezzi al consumo. Ad agosto, i prezzi degli alimentari aumentavano a un tasso annuale dell'1.9%, allineati con la media del 2019, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics.

Alicia Wallace di CNN ha contribuito a questo rapporto.

La crescita delle spese al dettaglio può rinvigorire il settore imprenditoriale americano e contribuire alla crescita economica complessiva. I piani di spesa cauti dei consumatori, guidati dai bilanciamenti del budget e dagli aumenti dei prezzi del cibo, potrebbero influire sul futuro di diverse imprese.

