Nonostante le obiezioni della Russia, le forniture militari indiane arrivano in Ucraina.

In forma non ufficiale, non è che le munizioni indiane siano: l'Ucraina sta ricevendo potenza di fuoco indiana attraverso intermediari in Europa. L'interferenza russa sembra avere poco impatto. Fonti di Reuters affermano che i proiettili d'artiglieria indiani hanno raggiunto l'Ucraina attraverso l'Europa e New Delhi ha mantenuto il silenzio, ignorando le obiezioni di Mosca. Undici funzionari indiani ed europei, rappresentanti dell'industria della difesa e i dati doganali confermano questa versione. Lo scambio di munizioni, inizialmente destinate ai clienti europei, è avvenuto per più di un anno. Le regolamentazioni delle esportazioni indiane stabiliscono che le armi debbano essere utilizzate dal loro acquirente previsto, i trasferimenti non autorizzati potrebbero portare al divieto di future trattative di armi.

Il Cremlino di Russia ha sollevato questa questione almeno due volte, come durante un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo indiano in luglio. Tuttavia, né i ministeri degli Esteri né della Difesa russo o indiano hanno risposto alle richieste di commento di Reuters. In gennaio, il portavoce del ministero degli Esteri indiano Randhir Jaiswal ha dichiarato che l'India non aveva mai consegnato o venduto proiettili d'artiglieria all'Ucraina.

Due fonti del governo e dell'industria della difesa indiana hanno riferito a Reuters che New Delhi produce solo una piccola quantità delle munizioni utilizzate dall'Ucraina. Una ha stimato che fosse inferiore all'1% delle importazioni totali di armi di Kiev dall'inizio della guerra. Reuters non è stato in grado di determinare se le munizioni siano state rivendute dai destinatari europei o donate a Kyiv. Tra i paesi europei che forniscono munizioni indiane all'Ucraina ci sono l'Italia e la Repubblica Ceca, che hanno avviato un'iniziativa quest'anno per armare l'Ucraina con fino a 800.000 proiettili d'artiglieria, non provenienti dall'UE.

Un funzionario indiano ha rivelato che New Delhi tiene d'occhio la situazione. Tuttavia, un rappresentante dell'industria della difesa con conoscenza dei trasferimenti ha affermato che l'India non ha preso alcun provvedimento per ritardare i spedizioni verso l'Europa.

Nonostante le preoccupazioni della Russia, l'India è rimasta in silenzio sulle accuse di fornire munizioni all'esercito ucraino. Secondo Reuters, questi proiettili sono stati passati attraverso intermediari europei per aggirare le regolamentazioni delle esportazioni indiane.

