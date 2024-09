- Nonostante le manifestazioni di destra, le operazioni al CSD di Zwickau proseguono senza ostacoli

Contrariamente a quanto sostenuto dai gruppi di destra, numerosi individui hanno festeggiato con gioia la giornata del Christopher Street Day (CSD) a Zwickau. Secondo i resoconti delle forze dell'ordine, l'evento è rimasto sostanzialmente tranquillo. Prima del CSD, la polizia di Zwickau si è preparata meticolosamente per il suo dispiegamento. Coincidendo con il CSD, il partito estremista III. Weg ha dichiarato un evento contrario. Le autorità stimano che circa 800 partecipanti al CSD erano presenti. All'inizio, si diceva che ci fossero circa 150 manifestanti contrari. Fino alla fine dell'evento, la sera, secondo la polizia, non ci sono state escalation.

Per garantire il CSD, un contingente di potenziali partecipanti alla marcia di destra, che si era radunato alla stazione centrale, è stato fermato e accompagnato al luogo dell'evento a Georgenplatz con tempo e spazio sufficienti, ha riferito la polizia. Inoltre, il percorso della marcia è stato notevolmente accorciato.

Indagini per l'uso di simboli anticonstituzionali

Dopo l'evento, la polizia ha avviato sei indagini per violazione di simboli anticonstituzionali e due per commenti offensivi, è stato riferito. Inoltre, sono state segnalate sette violazioni della legge sull'assembramento. Around mezzogiorno, un falso allarme è stato diffuso sui social media riguardo a un incidente di accoltellamento nel centro città, ha rivelato la polizia: "Era completamente inventato".

In totale, 477 ufficiali hanno garantito la sicurezza dell'evento, secondo i resoconti. Secondo un fotografo della dpa, erano presenti anche due cannoni ad acqua, un veicolo della polizia corazzato e un elicottero.

In agosto, il CSD a Bautzen è stato protetto dalla polizia. Circa 1.000 partecipanti al CSD hanno incontrato circa 680 individui della scena di estrema destra. La polizia ha avviato 14 procedimenti penali e 7 procedimenti amministrativi. Ciò comprendeva un caso di lesioni personali, due casi di incitamento e un caso di utilizzo di simboli di organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche.

Il Christopher Street Day (CSD) si tiene annualmente in numerose città in tutto il mondo per commemorare gli eventi che si sono svolti il 28 giugno 1969 a New York: la polizia ha interrotto un bar sulla Christopher Street, scatenando dimostrazioni di giorni da parte di gay, lesbiche e transgender, tra gli altri. Il CSD serve a ricordare i loro diritti.

