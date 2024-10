Nonostante le figure di spicco, l'autorità domestica rimane con la figura materna.

Quattro Donne - Un Impegno Comune. Tina Knowles, Donna Kelce, Maggie Baird e Mandy Teefey sono riconosciute per aver cresciuto figli famosi: Beyoncé, Travis Kelce, Billie Eilish e Selena Gomez. In un'intervista collettiva, queste mamme famose condividono i loro aneddoti di maternità.

I loro figli riempiono sale da concerti, hanno legioni di follower e accumulano fortune, ma a casa, la mamma è ancora il capo. Per l'edizione "Donne dell'anno" della rivista americana "Glamour", le mamme di Beyoncé, della star dell'NFL e compagna di Taylor Swift Travis Kelce, di Billie Eilish e di Selena Gomez si uniscono per un'intervista congiunta. La rivista le ha scelte per la copertina come "Donne dell'anno" per aver "allevato alcune delle persone più riconoscibili del mondo".

Non sempre una passeggiata!

Donna Kelce condivide le sue difficoltà, rivelando: "Essere una mamma potrebbe essere l'impresa più difficile che abbia mai affrontato nella mia vita. È più semplice andare al lavoro, ma prendersi cura di figli che dipendono completamente da te, cercando di fare del tuo meglio con le risorse limitate a disposizione, può essere scoraggiante". Non aveva mai immaginato che i suoi figli Travis e Jason Kelce sarebbero diventati stelle dell'NFL, nonostante il loro talento atletico. "Non sai mai finché non arrivano quelle lettere di accettazione del college, e poi ti rendi conto, 'Forse hanno qualcosa di speciale'".

Nessun privilegio!

Un ricordo risuona anche per la madre di Beyoncé. Lei e suo marito avevano iscritto sua figlia a lezioni di danza perché era così timida, racconta Tina Knowles: "E lei è salita sul palco e lo ha dominato. Ci siamo guardati l'un l'altro stupiti, chiedendoci, 'Chi è questa ragazza?' La sicurezza era lì, e potevo vederla. Qualcosa era cambiato su quel palco che non avevo mai visto prima".

La stella di Beyoncé e l'adorazione costante non piacciono a sua madre. Spesso, Tina Knowles ricorda a sua figlia che è perfettamente in grado di gestire le proprie cose. Insegna: "Fai contatto visivo, di' 'ciao', non essere altezzosa!" Pensa che sia importante instillare questi valori nei figli, "dal momento che le persone sono sempre pronte a fare tutto per loro, e a volte finiscono per diventare troppo egoisti".

"Può gestire il proprio ombrello"

La madre di Billie Eilish vede anche questo. Parla di sua figlia: "Sta performando davanti a 10.000 persone, ma è solo un'ora e mezza. Il resto del tempo, è a casa con suo fratello che la disturba a cena. È la tua famiglia che ti tiene con i piedi per terra".

La madre di Selena Gomez è d'accordo e ricorda un momento in cui sua figlia, all'inizio della sua carriera di attrice, è uscita dal suo trailer proprio mentre iniziava a piovere, con un ombrello subito offerto. "Le ho detto, 'Può tenere il proprio ombrello'. Deve imparare a fare il pieno alla propria auto. Deve diventare una persona prima di tutto".

Ora, le quattro mamme hanno guadagnato la loro parte di fama e vengono spesso riconosciute. Anche gli occhiali da sole non possono proteggerle, si lamenta Donna Kelce. Tuttavia, sembra che lei lo goda. Specialmente perché sente spesso parlare dell'ammirazione dei suoi figli. "E chi non vorrebbe sentire questo?" Qualcosa con cui probabilmente altre mamme famose possono relazionarsi.

