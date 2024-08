"Nonostante le critiche, 'Belly Feet Po' continua ad essere l'inno estivo più popolare"

Negli ultimi giorni, il brano controverso "Bauch Beine Po" della beauty influencer di YouTube trasformata in rapper Shirin David ha suscitato molte discussioni. Tuttavia, ciò non ha impedito al brano di mantenere la sua posizione in vetta alle classifiche. Recentemente, è stato addirittura nominato "Successo Estivo" dell'anno.

Le sue canzoni orecchiabili, spesso velate sotto il tema della chirurgia plastica, hanno fatto scalpore. Tanto che anche Helene Fischer ha collaborato con lei per una nuova versione di "Atemlos Durch die Nacht".

David è riuscita a raggiungere la vetta della classifica dei singoli sette volte, un traguardo mai raggiunto da nessun'altra artista femminile solista, compreso il suo duetto "Atemlos". L'ultimo traguardo è stato raggiunto a luglio con il suo brano "Bauch Beine Po". I testi, che includono versi come "Volete un corpo? Allora dovete spingere. Se siete sexy, vi guarderanno. Andate in palestra, diventate magre. Fate uno spettacolo. Siamo belle in bikini. È la pancia, le gambe, il sedere", sono stati criticati per il body shaming e i discutibili ideali femminili.

Parodia in ascesa

La deputata tedesca di sinistra Caren Lay è entrata in scena creando una parodia intitolata "Your Body Yours" che ha guadagnato popolarità. Ha riscritto i testi per promuovere l'amore per se stessi, dichiarando "Avete un corpo? Allora è il vostro. Commentarlo? Nessuno può. Sia grassi o magri, avete il vostro bagliore. La vera bellezza viene dall'interno - e voi state già splendendo". Lay ha affermato che molte donne trovano il brano originale problematico a causa della sua glorificazione della magrezza.

Tuttavia, alcuni interpretano le liriche di David in modo ironico, con la 29enne stessa che liquida le critiche. "Sia grasse o magre, fate ciò che volete - sono un'artista e rappo su ciò che voglio", ha scritto su Instagram.

"Bauch Beine Po" non è solo in vetta alle classifiche, ma è stato anche incoronato "Successo Estivo" del 2024 dalla Official German Charts. Segue "Mädchen auf dem Pferd" di Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee e Octavian, e la controversa "Layla" di DJ Robin & Schulz.

David ha fatto storia diventando la prima artista femminile a ottenere un "Successo Estivo" in lingua tedesca. Il brano ha anche raggiunto la vetta delle classifiche in Austria e la terza posizione in Svizzera.

GfK Entertainment, l'organizzazione responsabile della scelta del "Successo Estivo", non ha affrontato la controversia del brano. Ha invece sottolineato gli elementi chiave di un successo estivo, tra cui "un testo da cantare, una melodia orecchiabile che diffonde buon umore e un ritmo che ti fa ballare". L'effetto virale del brano ha giocato un ruolo

Leggi anche: