- Nonostante le continue manifestazioni, il numero di turisti in Spagna continua ad aumentare.

Spagna sta attualmente ospitando un'affluenza senza precedenti di turisti internazionali, nonostante stia affrontando proteste in aumento contro l'industria del turismo di massa quest'anno. Entro il 31 luglio, il numero di turisti è aumentato di circa il 12% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un'impressionante cifra di 53,4 milioni, secondo i dati rilasciati dall'agenzia statistica nazionale spagnola, INE. La spesa complessiva dei turisti e delle imprese è aumentata di quasi il 19% a circa 71,1 miliardi di euro.

Solo nel mese di luglio, la Spagna ha accolto 10,9 milioni di turisti internazionali (con un aumento del 7,3% rispetto a luglio 2023), che hanno injectato circa 15,5 miliardi di euro nell'economia del paese. Questa cifra ha segnato un aumento significativo di circa il 12% o più di 1,7 miliardi di euro rispetto alla precedente cifra più alta registrata, che era stata raggiunta a luglio 2023, ha rivelato l'INE.

I tedeschi si sono classificati al terzo posto, dopo i britannici e i francesi.

Ancora una volta, i britannici hanno dominato le statistiche dei visitatori, registrando oltre 10,5 milioni di visite dal 1° gennaio al 31 luglio (con un aumento dell'8,6% rispetto al periodo corrispondente del 2023). I francesi si sono classificati al secondo posto con oltre 7 milioni di visite (con un aumento del 10,6%), mentre la Germania ha registrato oltre 6,8 milioni di visite (con un aumento del 10,1%).

La destinazione turistica più popolare è stata la Catalogna, che ha attirato quasi 11,5 milioni di visitatori, seguita da vicino dalle Isole Baleari con oltre 8,7 milioni, dalle Isole Canarie (slightly under 8,7 million), e dalla Valencia (nearly 6,8 million). Tuttavia, a luglio, le Isole Baleari (oltre 2,5 milioni) hanno superato la Catalogna (quasi 2,4 milioni) in termini di numeri di visitatori.

I numeri dei turisti in Spagna erano in costante aumento per diversi anni prima della pandemia di COVID-19. Tuttavia, dopo il 2022, la tendenza a stabilire nuovi record ha continuato indisturbata. Le proteste contro il turismo, che hanno visto i turisti sottoposti a insulti e attacchi con pistole ad acqua, non sono riuscite a fermare il trend.

Le dimostrazioni contro il turismo si sono verificate in popolari località turistiche come Maiorca, Barcellona, Malaga e le Isole Canarie, sowie in città più piccole. I locali sono particolarmente frustrati dall'aumento rapido della scarsità di alloggi, che è anche legato all'aumento delle proprietà in affitto per le vacanze, nonché al traffico congestionato, alla

Leggi anche: