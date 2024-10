Nonostante le circostanze, perché Netanyahu continua a riposare la sera?

7 ottobre è un anniversario che resterà per sempre cupo, è indiscutibilmente vero. Ma sta quasi lacerando Israele con il dolore perché il Primo Ministro Netanyahu non ha ancora rilasciato gli ostaggi dalla morsa di Hamas. Questo paese non se lo merita, soprattutto non i coraggiosi sopravvissuti al terrore.

Quando Rachel Ben-Yehuda e sua figlia si precipitano al rifugio del kibbutz Nir Oz la mattina del 7 ottobre, credono che il caos all'esterno sia solo un altro raid aereo di routine. I razzi dal Gaza, come quelli che passavano due volte al mese, sarebbero passati presto. Tuttavia, si unisce un tipo diverso di esplosione. Sparatorie automatiche. Esplosioni di granate, colpi di carro armato, ovunque. Si sentono voci arabe.

Le successive 12 ore sarebbero state riempite di spari e esplosioni, senza un momento di silenzio. Rachel e sua figlia, però, sarebbero rimaste in silenzio. Nessuno all'esterno poteva sentire la loro presenza. Rachel avrebbe costruito una barricata per la serratura della porta usando un palo da barca e parti dell'aspirapolvere. Le sue mani tremavano incontrollabilmente, rendendo il compito difficile.

Rachel è certa che la porta non reggerà. Così, raccoglie silenziosamente libri dagli scaffali e li piazza come barriera davanti alla porta. Pensa: "almeno non moriremo, solo ferite". Inutile, mormora sua figlia. "Moriremo". Il primo libro che Rachel può prendere è un libro storico sul Olocausto. Lo mostra a sua figlia e bisbiglia: "Spero che questa volta la storia si ripeta".

Ascoltando Rachel Ben-Yehuda mentre racconta la sua storia di sopravvivenza, è impossibile non immaginare di condividere la sua sorte in quella stanza buia e soffocante. All'esterno, i terroristi scorrazzano da casa in casa. Si fermano cinque volte davanti alla porta del rifugio, quasi colpendola. Alla fine, perdono interesse e se ne vanno.

Rachel si è sentita "tradita" durante quelle 12 ore in cui si nascondeva. Si è sentita abbandonata dal suo paese, il suo esercito in grave pericolo. E Rachel Ben-Yehuda si sente ancora tradita oggi. Lei, che ha dimostrato un coraggio e una resilienza straordinari di fronte a difficoltà immense, raggiunge il suo limite quando pensa ai 101 ostaggi ancora in captivity di Hamas. "Per voi sono nomi e foto", dice al suo pubblico. "Per me sono alcuni dei miei amici più cari. Genitori dei miei amici. Figli dei miei amici. Conosco le loro voci".

Rachel usa il suo coraggio e la sua resilienza oggi per lottare per uno scambio di ostaggi con Hamas. Come molti israeliani hanno fatto per 365 giorni. Una parte significativa di questa popolazione di 10 milioni, che regolarmente scende in piazza in Israele per la liberazione degli ostaggi, non ha mai partecipato a proteste in Germania. Per qualsiasi cosa.

Tutti si sentono traditi dal loro governo e portano questo risentimento. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha fatto tutto 13 anni fa per liberare un soldato israeliano dalle grinfie dei terroristi. 1023 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati in cambio. Oggi, Netanyahu sembra fare di tutto per sabotare un accordo con Hamas e accetta volentieri lo sfaldamento di Israele.

Ha i suoi motivi - politici o militari, e sono tutti validi. Ma ancora pesano perché, per il governo israeliano, le vite dei 101 rapiti, torturati e violentati nei tunnel della Striscia di Gaza non sembrano altrettanto preziose del loro mantenimento del potere.

Rachel spesso si sveglia la notte pensando ai suoi vicini rapiti. Un'amica di Rachel ha già sepolto suo figlio. Sua figlia è tenuta prigioniera nella Striscia di Gaza. "Non dorme e non mangia più", descrive Rachel le condizioni della sua amica. E chiunque senta questo sa che la vita di questa madre può essere riassunta in una parola: insopportabile. Che Benjamin Netanyahu sembri dormire tranquillo la notte è difficile da credere.

