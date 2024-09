Nonostante le cautele di importanti funzionari repubblicani, l'autorità elettorale della Georgia insiste nel ricontare manualmente i voti.

La decisione è stata 3-2, con i tre sostenitori che erano lealisti dell'ex Presidente Trump, mentre un rappresentante democratico e un indipendente nominato dal GOP del consiglio si sono fortemente opposti, etichettandolo come un passo inutile che avrebbe potuto ritardare l'esito delle elezioni presidenziali in questo stato cruciale.

L'Ufficio del Procuratore Generale della Georgia, guidato dal repubblicano Chris Carr, aveva precedentemente consigliato alla commissione controllata dai repubblicani che tale azione era probabilmente illegale, poiché i regolamenti statali non autorizzano i lavoratori delle elezioni locali a contare manualmente i voti prima del conteggio ufficiale.

"Queste proposte mancano di qualsiasi base legale - rendendole esattamente il tipo di legislazione non autorizzata che le agenzie non possono emanare", ha dichiarato l'Ufficio del Procuratore Generale in una nota.

L'ufficio ha anche avvertito il consiglio che potrebbe essere troppo vicino alle elezioni per tali modifiche - e che i giudici potrebbero persino impedire queste modifiche a causa dei precedenti stabiliti che sostengono il mantenimento dello stato attuale alla vigilia delle elezioni.

"Il Consiglio corre il rischio di intromettersi nell'autorità costituzionale della Legislatura della Georgia per legiferare. Quando tale intromissione si verifica, la regolamentazione del Consiglio è probabile che venga dichiarata nulla se contestata", ha avvertito il Consiglio il senior attorney dell'Ufficio del Procuratore Generale Elizabeth Young in una lettera del giovedì, invitandoli a evitare di superare i loro poteri.

Young ha specificamente evidenziato che diverse proposte per ampliare i ruoli degli osservatori delle urne e modificare le procedure per le schede elettorali per corrispondenza sono "molto probabilmente" destinate a essere dichiarate nulle in tribunale se contestate. Ha anche sottolineato che la controversa proposta del consiglio di aumentare il conteggio manuale delle schede manca di qualsiasi base legale e sarebbe probabilmente un'azione illegale da parte del consiglio.

Queste preoccupazioni rispecchiano quelle sollevate dal Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger, che in passato ha criticato la commissione di maggioranza repubblicana come "un pasticcio".

"Ci stiamo avvicinando troppo alle elezioni", ha informato CNN Raffensperger, un repubblicano, giovedì. "Siamo a 50 giorni dalle nostre elezioni. In effetti, siamo solo a tre settimane dall'inizio del voto anticipato e semplicemente non c'è più tempo nel ciclo."

La trasformazione della commissione elettorale in uno degli stati chiave per le elezioni del 2024 evidenzia come certi repubblicani che hanno messo in dubbio i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 hanno ora assunto ruoli chiave nella stesura delle regole elettorali e, in alcune aree, nella supervisione delle elezioni.

Janelle King, un membro repubblicano della commissione elettorale statale, che è stata elogiata dall'ex Presidente Trump lo scorso mese, ha argomentato prima della riunione che i cambiamenti sono necessari.

"Purtroppo, alcune mele marce, alcuni errori qui e là o addirittura il conteggio doppio oscurano i risultati complessivi di molte delle nostre uffici elettorali", ha detto King. "Quindi la domanda è se manteniamo il sistema esistente, che è più semplice, o se facciamo alcuni aggiustamenti per migliorare le prestazioni."

Un avvocato di Raffensperger ha inviato una lettera di due pagine al Consiglio Elettorale dello Stato questa settimana, sostenendo che le nuove regole sono impossibili poiché molti lavoratori delle urne hanno già completato la loro formazione.

Il voto anticipato in Georgia inizia il 15 ottobre. Se le nuove regole vengono adottate, entreranno in vigore al più presto il 14 ottobre, ovvero solo 22 giorni prima delle elezioni generali.

La commissione elettorale della Georgia era precedentemente presieduta dal Segretario di Stato della Georgia. Ma dopo il 2020, Trump ha tentato di ribaltare la sua sconfitta nello Stato della Georgia, chiedendo a Raffensperger di "trovare" i voti necessari per

