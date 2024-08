- Nonostante le accuse di aggressione sessuale a Maiorca, i tedeschi sono stati scagionati

Quattro giovani tedeschi, apparentemente coinvolti in un caso di aggressione sessuale di gruppo, hanno ottenuto la libertà provvisoria dal carcere dopo aver trascorso più di un anno in detenzione preventiva a Mallorca. Una fonte attendibile di Palma lo ha confermato alla Deutsche Presse-Agentur. Non sono state fornite subito le specifiche e i motivi del loro rilascio, inizialmente riportati da "Bild".

I sospetti sono accusati di aver costretto una ragazza tedesca di 18 anni, che aveva incontrato uno di loro sulla spiaggia di Ballermann, ad avere rapporti sessuali o di aver assistito senza intervenire. Secondo la polizia, uno degli accusati ha addirittura registrato l'atto con il suo smartphone a luglio 2023.

I cinque individui, di età compresa tra 21 e 23 anni, sono stati arrestati a Mallorca. Secondo la Deutsche Presse-Agentur, provengono dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, specificamente dal Märkischer Kreis nella regione del Sauerland. L'ufficio del procuratore pubblico di Hagen continua a indagare sui cinque, come confermato mercoledì.

Uno dei amici tedeschi del gruppo è riuscito a ottenere la libertà anticipata. In quel momento è stato riferito che era riuscito a dimostrare la sua innocenza riguardo all'aggressione sessuale presunta.

Il rilascio di tutti i sospetti non significa la fine del caso. Le indagini continueranno, in base alle prove attuali. In Spagna, le condanne per questo tipo di reati possono comportare fino a 12 anni di carcere.

I cinque individui sono stati temporaneamente rilasciati dal carcere a Mallorca, una popolare meta turistica in Spagna. Dopo il suo rilascio, uno dei amici tedeschi del gruppo è stato prosciolto dalle accuse relative all'aggressione sessuale presunta.

