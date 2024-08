- Nonostante le accuse di abusi fisici, il personale delle forze dell'ordine di Essen continua il suo lavoro.

Secondo diverse fonti di notizie, i poliziotti di Essen, accusati di aver preso parte a un'aggressione nei confronti di un tassista a Mallorca a metà agosto, continuano a svolgere il loro lavoro nella loro città. La rappresentante della polizia ha confermato questo.

Non ha fornito informazioni su se gli ufficiali stanno pattugliando o svolgendo compiti amministrativi. La città di Essen non è stata informata della situazione dalle autorità spagnole, ha detto. In precedenza, diversi mezzi di comunicazione avevano sostenuto che gli individui avevano ripreso il lavoro.

Se le accuse contro gli ufficiali dovessero essere confermate, ci sarà un'indagine interna a Essen, ha affermato la rappresentante. Attualmente è in corso un'indagine penale in Spagna.

Polizia: Colleghi coinvolti nell'incidente di Mallorca

I media spagnoli riferiscono che una lite tra turisti tedeschi per un telefono smarrito ha portato a un'aggressione brutale nei confronti di un tassista di 71 anni a Mallorca. Il tassista ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, e in seguito è stato tentato di corrompere gli agenti di polizia spagnoli.

La polizia di Essen ha riconosciuto il coinvolgimento dei loro colleghi nell'incidente. Tuttavia, hanno sottolineato che non è ancora chiaro se gli agenti di polizia sono considerati testimoni o sospetti dalle autorità spagnole.

Tre uomini di Essen

Come riferito dal giornale locale "Última Hora", i responsabili dell'incidente erano tre uomini provenienti da Essen, di 24, 26 e 27 anni. L'identità di un quarto sospetto non è stata resa nota. Secondo i resoconti della DPA, diversi ufficiali di Essen erano in vacanza insieme a Mallorca. Alla fine, almeno due di loro sono stati considerati sospetti. A tutti è stato concesso il permesso di tornare in Germania.

Nonostante l'indagine interna in corso a Essen, non ci sono stati resoconti pubblici dell'"attacco di pestaggio" commesso dagli ufficiali coinvolti nell'incidente di Mallorca. Tuttavia, la gravità dell'incidente, che ha comportato un'aggressione brutale nei confronti di un tassista di 71 anni, ha sollevato preoccupazioni sul comportamento dei tre uomini di Essen, che sono attualmente sotto indagine.

Leggi anche: