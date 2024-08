Il FC Kaiserslautern potrebbe rivivere la sua magia della DFB-Pokal dopo una prestazione solida contro il FC Ingolstadt. Nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per oltre 40 minuti, la squadra di seconda divisione è riuscita a ottenere una vittoria per 2:1 (2:0) contro gli ospiti di terza divisione della Baviera, grazie alla sua supremazia generale.

- Nonostante l'avversario fosse più grande, Kaiserlautern riuscì a vincere Ingolstadt.

I "Diavoli Rossi", che hanno perso contro il Bayer Leverkusen in finale a maggio, hanno anche guadagnato €418,906 in premi per aver raggiunto il secondo turno. L'Ingolstadt, in casa, ha mancato di energia per troppo tempo, mostrando vera passione solo negli ultimi minuti.

Mause segna contro la sua vecchia squadra

In modo interessante, Jannik Mause è stato il giocatore chiave. L'attaccante ha segnato due volte (3° minuto, 35°) contro la sua vecchia squadra, praticamente portando la squadra in spalla davanti a un pubblico di 11.665 spettatori. La difesa del Kaiserslautern ha resistito anche dopo l'espulsione di Jan Gyamerah (49°), ma il gol late di Ryan Malone (88°) dell'Ingolstadt non è stato sufficiente.

Malone aggiunge suspense

Inizialmente, Pascal Testroet ha avuto una grande occasione per dare all'Ingolstadt il vantaggio, ma l'attaccante sorpreso ha mancato da vicino. Poi, Mause ha dimostrato perché il Kaiserslautern lo ha firmato in estate, segnando due volte contro la sua vecchia squadra nella prima metà. Il Kaiserslautern avrebbe potuto essere ancora più avanti, ma il portiere Simon Simoni ha fatto due salvataggi impressionanti (17°, 28°).

L'espulsione di Gyamerah ha acceso la rimonta dell'Ingolstadt, ma il portiere Julian Krahl è stato imprendibile, grazie ai salvataggi di David Kopacz (59°) e Marcel Costly (69°). Malone ha momentaneamente dato speranza all'Ingolstadt per i tempi supplementari.

La vittoria della DFB-Pokal del FC Kaiserslautern contro il FC Ingolstadt gli ha garantito un posto nel prossimo turno del torneo. Ricordando il suo passato successo nella DFB-Pokal, il FC Kaiserslautern mira a continuare la sua striscia vincente nelle prossime partite.

Leggi anche: