In Turingia, numerosi individui si trovano a fare i conti con una pensione modesta nonostante abbiano contribuito per decenni. Secondo la risposta del governo alla domanda parlamentare di Sahra Wagenknecht, ottenuta dall'Agenzia Tedesca di Stampa a Berlino, oltre 256.000 lavoratori a tempo pieno che pagano i contributi alla sicurezza sociale riceveranno al massimo una pensione di 1.300 euro dopo 45 anni di contribuzioni costanti.

** Tuttavia, il Ministero Federale del Lavoro sostiene che l'ipotesi fatta nella domanda - una correlazione costante dei guadagni per l'intero periodo di lavoro - è irrealistica. Secondo la risposta del governo, circa 321.000 individui in Turingia riceveranno una pensione inferiore a 1.300 euro se mantengono i loro attuali guadagni.**

Le pensioni basse sono diffuse nella Germania orientale

Le disuguaglianze regionali sono notevoli. Dopo una carriera a tempo pieno, molti nella Germania orientale ricevono una pensione inferiore a 1.300 euro. In tutta la nazione, questo riguarderebbe quasi un terzo dei lavoratori a tempo pieno - quasi la metà nell'est, come dichiarato.

Dal 2012, l'età pensionabile standard è stata gradualmente aumentata da 65 a 67 anni. Per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 35 anni di contribuzioni per ricevere una pensione per l'età anziana. Per coloro che hanno contribuzioni particolarmente lunghe, sono necessari 45 anni. Alcuni gruppi di età possono andare in pensione prima senza penalità prima del loro 67° compleanno, a condizione che abbiano contribuito per 35 anni. Per gli individui nati nel 1964 o dopo, l'età pensionabile rimane di 67 anni, anche dopo 35 anni di contribuzioni. In teoria, è possibile andare in pensione prima senza penalità dopo 45 anni di assicurazione.

